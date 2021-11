Ballon d’Or 2021 : la confession de Lionel Messi

L’attaquant du PSG et de l’Argentine a livré ses sentiments sur ses chances de décrocher à nouveau un Ballon d’Or. Lionel Messi est-il vraiment honnête quand il dit ne pas penser au prochain Ballon d’Or ? On peut lui faire confiance, lui qui en a déjà six dans son impressionnante vitrine aux trophées.

Le capitaine de l’Argentine, interrogé longuement pour le média catalan Sport, affirme qu’une septième récompense serait «quelque chose d’extraordinaire, ce serait fou.».

L’attaquant du PSG, 34 ans, a de nouveau affirmé son amour de l’Albicéleste: «Ma plus grande récompense a été ce que j’ai pu réussir avec la sélection nationale».

Messi avait remporté l’été dernier la Copa America, en finale contre le Brésil de Neymar, son premier titre avec l’équipe nationale.