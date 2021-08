B-red, un cousin de Davido : «J’ai souffert malgré le fait d’avoir un oncle milliardaire et un père millionnaire»

Chanteur nigérian et cousin de la superstar de la musique afrobeat, Davido, B-Red a révélé que malgré son origine riche, il a souffert dans sa vie.

B-Red, qui a récemment semé la confusion à l’aéroport après avoir pulvérisé de l’argent et partagé de l’argent avec certains travailleurs et personnes à l’aéroport, a déclaré que beaucoup de gens pensent que parce que son oncle et son père sont milliardaires, il avait tout sur un plateau d’argent, mais ce n’était pas le cas parce que il a eu des moments difficiles dans sa vie.

Il s’est rendu sur sa page Instagram dans une vidéo pour saluer tout particulièrement Dieu exprimant son amour et sa gratitude envers Dieu pour l’avoir béni et lui a demandé de le laisser continuer à profiter de sa douce vie.