Ayra Starr : « Wizkid m’a appris que la confiance n’a pas besoin de bruit »

La chanteuse nigériane Ayra Starr a partagé une réflexion marquante sur la confiance en soi, inspirée par sa collaboration avec Wizkid. De passage mardi au musée des Grammy Awards, après une performance remarquée, l’artiste est revenue sur ce que lui a transmis l’icône de l’afrobeats.

« Wizkid est une légende incontestée », a-t-elle affirmé sans détour. Mais au-delà de son statut, c’est surtout son attitude qui a laissé une empreinte durable. Ayra Starr se souvient d’un contraste frappant entre leurs premières rencontres en studio. « La première fois, j’étais très spontanée, presque trop. La seconde, lui était calme, posé, totalement à l’aise. »

Une posture qui lui a fait comprendre une chose essentielle : la confiance ne se mesure pas au volume. « Il m’a appris que la confiance n’est pas du bruit. Il est concentré, sûr de sa trajectoire, et cela m’a beaucoup appris », a-t-elle confié.