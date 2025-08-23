Ayra Starr répond à une accusation de « danser avec le diable »

La chanteuse nigériane Ayra Starr, nouvelle protégée du label Roc Nation, a récemment répliqué à une Américaine qui l’accusait sur les réseaux sociaux de « danser avec le diable ».

Tout est parti d’un message posté par l’artiste sur X, où elle confiait avec humour ne pas savoir « comment gérer [ses] nouveaux seins », accompagnant ses mots de quelques photos en robe. Une internaute a aussitôt insinué que cette publication serait liée à son contrat fraîchement signé avec la maison de disques de Jay-Z, allant jusqu’à écrire : « Une chose à propos de travailler avec Jay-Z, c’est qu’il faut danser avec le diable, bébé… Littéralement. »

Face à ce commentaire, Ayra Starr n’a pas tardé à réagir, répondant avec ironie : « De retour à l’envoyeur, ma belle. » Une réplique sèche qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Depuis son arrivée chez Roc Nation le mois dernier, la chanteuse de 22 ans est la cible de rumeurs et de théories complotistes. En juillet, certains comptes affirmaient qu’une clause de son contrat l’empêcherait d’avoir une relation amoureuse ou de fonder une famille pendant cinq ans. Ayra Starr avait alors démenti catégoriquement ces allégations.