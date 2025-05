Ayra Starr dépasse le milliard de vues sur YouTube, un record historique

La star nigériane Ayra Starr vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire musicale africaine. À seulement 23 ans, la chanteuse est officiellement devenue la première artiste féminine du Nigeria à cumuler un milliard de vues sur YouTube, détrônant au passage le record précédemment détenu par Yemi Alade (805 millions de vues).

Un palier symbolique pour l’afrobeats

Ce seuil, déjà atteint par des géants masculins du genre comme Burna Boy, Wizkid ou Davido, consacre définitivement Ayra Starr comme l’une des voix majeures de la scène africaine. Un succès largement porté par son tube « Rush », nominé aux Grammy Awards 2024, qui totalise à lui seul plus de 450 millions de vues.

La performance est d’autant plus remarquable que la jeune artiste, révélée en 2021 par son label Mavin Records, a conquis le public en un temps record. Entre son flow envoûtant et ses mélodies hybrides – mêlant afrobeats, R&B et pop –, elle incarne la nouvelle génération d’une musique nigériane résolument globale.