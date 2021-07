Aya Nakamura : la chanteuse bat un nouveau record avec un de ses titres

La chanteuse française bat encore un record avec un de ses titres. Ce dernier vient d’être certifié single de diamant en France.

Aya toujours au sommet! Ce n’est plus un secret, l’artiste francophone est un véritable hitmaker. Depuis le début de sa carrière, Aya Nakamura ne sort que des titres comme «Pookie», «Copines», «Djadja» qui a fait le tour du monde et plus récemment «Bobo». Ses fans sont toujours au rendez-vous, ce qui lui vaut un succès quasi-immédiat avec ses chansons.

Ici, c’est son titre «Sucette» qui se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs. Sorti en 2018, il est fait partie de son album «Nakamura». En artiste vedette à ses côtés pour ce morceau, Niska.

Ensemble, ils chantent ces paroles que tout le monde connaît: «Projets partis en sucette/ C’est la merde, mais dis-moi comment on va faire/ J’dois régler tout ça, mais comment on va faire/ J’me sens bête un peu, est-ce que t’as capté?»

Aujourd’hui, «Sucette» est certifié single de diamant en France. Depuis le début de sa carrière, il s’agit du 8e titre d’Aya Nakamura à avoir une telle récompense. En prime, l’artiste est également certifiée disque de diamant pour son opus !

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM