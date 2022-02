Aya Nakamura : Après son accouchement, la superstar se confit sur la toile et parle de sa vie sentimentale

Kelly Vedovelli doit aller en urgence chez le médecin. Après l’émission du 31 janvier, la chroniqueuse a découvert quelque chose d’étonnant sur son corps. On vous dit tout !

Kelly Vedovelli officie comme chroniqueuse dans TPMP. Mais la jeune femme a également crée sa propre marque de cosmétiques : L.brow. Sur son compte Instagram, elle était fière du lancement.

«Welcome bébé Gloss. Des couleurs pour chaque carnation. Le grammage de paillettes parfait. Texture légère, non collante. Une odeur t’as peur… Et le tout fabriqué en Italie (…) OMG Je veux vite vos retours», a-t-elle en effet lâché à ses fans. En plus, elle leur a partagé un cliché d’elle et de sa collaboratrice. Et cette photo n’est pas vraiment passée inaperçue !

Très sensu*lle, Kelly Vedovelli a en effet effleuré les lèvres d’une magnifique femme brune. Ses 712 000 followers ont adoré. Et ils ne se sont pas gênés pour le lui faire savoir !

Entre humour et félicitations, chacun y est allé de son message de soutien. «On se croirait dans le générique d’Hélène et les garçons ! Mais sinon, bravo, tout mes vœux de réussite», «Je suis fan !», «Félicitations ! Plein de réussite dans ton nouveau projet», «Contente pour toi Kelly», «Trop belle», pouvait-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.

Kelly Vedovelli affole une fois de plus la toile en compagnie de cette nouvelle collaboratrice

Mais à cet instant, Kelly Vedovelli n’avait pas encore remarqué une étrange boule qui lui a poussé sur le corps.

Tout a commencé en effet ce lundi 31 janvier. Comme à son habitude, Cyril Hanouna était aux manettes d’un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Mais on ne peut pas dire qu’il y avait une bonne ambiance sur le plateau ce soir-là. Car l’un de ses chroniqueurs a poussé le bouchon trop loin.

En effet, Matthieu Delormeau s’est plaint d’avoir été cambriolé. On peut comprendre sa peine. Oui mais voilà, il n’a pas hésité à pointer du doigt la communauté des Roms, déjà fragilisée et mise au ban de la société. Matthieu Delormeau a même lancé qu’il allait se faire justice lui-même. «Les trois Roumains», a-t-il osé lâcher pour désigner ses voleurs.

Sans aucune preuve. Il n’en fallait pas plus pour irriter Cyril Hanouna. «Non, mais ça, c’est honteux ! (…) Vous ne pouvez pas stigmatiser comme ça ! Je n’accepte pas», a dit Baba pour le remettre à sa place.

Rien de pire que des clichés sur les communautés. Et Cyril Hanouna lui a bien clouer le bec : «Quand tu dis une c*nnerie, tu la fermes !», lui a-t-il en effet envoyé dans les dents.

Une étrange boule qui lui pousse sur le corps depuis maintenant 3 semaines !

Ce soir-là, Kelly Vedovelli faisait aussi partie du débat. La chroniqueuse s’est quant à elle affolée pour sa santé. En effet, la jeune femme a visionné les images de l’émission après sa diffusion. Et elle s’est rendue compte d’un détail sur son corps qui l’a affolée.

Et serait même restée scotchée devant les images. Ensuite, sur Instagram, elle a tout de suite prévenu sa communauté. La chroniqueuse a carrément fait des captures d’écran de l’émission où elle apparaissait. Et elle a encerclé une partie de son corps très étrange.

En effet, elle a observé une grosse boule dans son cou dont elle n’avait pas connaissance. Elle a expliqué alors qu’elle irait au plus vite consulter un médecin. «J’ai une boule qui a poussé ici. Go chez le docteur», a-t-elle en effet lâché dans une story sur son compte Instagram. Ensuite, elle a publié de nouvelles photos d’elle.