Avec un couteau, une jeune fille de 17 ans force une ado de 14 ans à faire une fellation à un garçon

Cinq jeunes étaient jugés devant la cour d’assises du Rhône pour «viol sur mineur avec torture ou acte de barbarie».

En juillet 2018, une jeune fille de 14 ans avait fugué de son foyer pour rejoindre une bande de filles et garçons âgés de 14 et 17 ans, à Villeurbanne, une banlieue de Lyon.

L’adolescente a ensuite été séquestrée dans une maison abandonnée où elle a été torturée et violée par l’un des accusés. Son calvaire a duré deux jours. Les faits ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.

La jeune fille, âgée de 17 ans à l’époque, a été condamnée à 5 ans de prison. Elle avait frappé la victime à coups de planches et de câbles électriques, et l’avait forcée à faire une fellation à l’un de ses camarades, sous la menace d’un couteau.

Le garçon, en question, a lui aussi été condamné à 5 ans de prison, dont une partie avec sursis.

Le jeune homme, qui avait donné des instructions à distance, a écopé de 3 ans dont une partie avec sursis. Les 2 jeunes filles qui avaient filmé la scène de viol et les séances de tortures ont pris un an de prison avec sursis et trois ans.

Un sixième protagoniste, âgé de 14 à l’époque des faits, doit être jugé ultérieurement devant le tribunal pour enfants, rapporte 20minutes.fr