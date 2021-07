Avant de disputer sa demi-finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, Denis Shapovalov s’est confié

Interrogé par L’Equipe sur ce match, le Canadien ne s’est pas caché et a affiché ses ambitions malgré un bilan très défavorable contre Novak Djokovic :

«Je ne pense pas à tout cela avant un match. Sur le court vendredi, ce sera 0-0 et le meilleur gagnera. J’ai affronté Novak plusieurs fois. Il a toujours pris l’avantage sur moi (6-0 dans leurs confrontations) mais lors de nos dernières rencontres, c’est devenu plus serré. Évidemment il réalise une grande saison et joue incroyablement bien depuis toutes ses années. Mais je joue du bon tennis en ce moment. Et ce n’est pas facile d’arriver à ce niveau-là, donc j’y crois».

Vendredi, Novak Djokovic disputera la 10ème demi-finale de sa carrière à Wimbledon. Brillant à Roland-Garros, souverain sur le gazon anglais, le numéro 1 mondial fait office de grandissime favori au titre.