Au programme : quand Lionel Messi pourrait-il faire ses débuts au PSG ?

A Paris, il y a des spéculations avec l’arrivée de la star et quand cela pourrait être ses débuts stellaires.

Après avoir remporté la Copa América avec l’équipe nationale argentine au stade Maracanã, la vie de Lionel Messi a basculé à 180 degrés.

La star argentine n’a pas pu renouveler son contrat avec Barcelone et dans les prochaines heures, il sera présenté comme un nouveau joueur du Paris Saint Germain, clôturant le cycle le plus légendaire d’un footballeur avec le maillot Blaugrana.

Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé, Leo a déjà tout arrangé avec l’entité française qui a réservé la tour Eiffel pour annoncer sa signature.

On estime que mardi prochain 10 août, la présentation sera faite dans la plus importante icône de France et une date probable commence déjà à être observée pour ses débuts sur le terrain de jeu.

Quand Leo Messi pourrait-il faire ses débuts?

Rappelons que le dernier match des Puces était le 10 juillet en finale de la Copa América contre le Brésil. Depuis lors, il a profité de ses vacances, même s’il a également été vu s’entraîner dur pour rester en forme.

Le PSG devra jouer samedi prochain la deuxième journée de Ligue 1 contre Strasbourg à domicile et il est vraiment impossible pour l’Argentin d’être présent dans ce match.

Ensuite, ceux commandés par Mauricio Pochettino auront deux duels à l’extérieur : contre Brest le vendredi 20 août et contre Reims le dimanche 29 août.

Messi devra compléter un set-up pour être physiquement de la meilleure façon. C’est pourquoi penser à ses débuts contre Brest semble peu probable et que la meilleure option se profile contre Reims à Auguste-Delaune.

En cas de jeu, l’Argentin arriverait avec un certain rythme à ce qui sera une date décisive de la FIFA en pensant à Qatar 2022 où l’équipe nationale argentine jouera le 2 septembre contre le Venezuela, le 5 septembre contre le Brésil et le 9 septembre contre la Bolivie.