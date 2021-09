Ashley Graham future maman ? Elle l’annonce sur les réseaux sociaux !

Le temps ne semble pas si dur pour Kanye West. Malgré sa séparation avec Kim Kardashian, le rappeur continue de mener la belle et vie et mener à bien ses projets. Preuve en est avec la préparation de son album et surtout, cette nouvelle villa qu’il vient de s’offrir.

La séparation avec Kim K ne date pas d’hier. Pourtant, au fil des jours, nous avons droit à une nouvelle info. Par exemple, depuis quelque temps, une rumeur circule au sujet de la fidélité du rappeur. Le père de North, Saint, ou encore Chicago serait allé voir ailleurs durant son couple.

Quant à ses relations avec Kim Kardashian, celles-ci ne seraient pas au beau fixe à en croire les réseaux sociaux. Etant donné que depuis peu, l’interprète de «Nigg*s in Paris» unfollow son ex sur Instagram. De quoi nous faire comprendre qu’il ne veuille plus entendre parler d’elle.

Mais pour en revenir sur cette éventuelle tromperie, c’est une source anonyme qui dévoilait l’info. Celle-ci se confiant au Sun en expliquant : «Kanye a trompé Kim avec une chanteuse célèbre. Au moment où c’est arrivé, Kanye vivait principalement dans sa garçonnière à Hollywood».

Cette situation survenait donc au moment où les choses commençaient à déraper dans le couple. La source confirmant cela et ajoutant aussi : «Parce que c’était plus proche de son studio.»

Pour au final conclure : «Et il n’allait pas rentrer chez lui avec Kim Kardashian et son nouveau-né alors qu’il faisait la fête tard. C’était une période vraiment difficile pour eux». Toutefois, personne ne connaît le nom de la «chanteuse» à l’heure actuelle.

Kanye West ne devrait pas le donner non plus. A moins qu’il n’ait rien à cacher. En parlant de cacher des choses, il y a bien une chose qu’il n’hésite pas à afficher. Sa nouvelle sublime acquisition du côté de Malibu qui va vous en mettre plein les yeux.

Ce sont nos confrères de Paris Match qui repéraient plusieurs tweets annonçant la nouvelle. Le média indiquant d’ailleurs le montant déboursé pour la nouvelle villa de Kanye et ses propriétés. Nous vous invitons à jeter un coup d’oeil au tweet plus bas, afin d’avoir un visuel de la maison.

L’ex de Kim Kardashian aurait donc payé près de 57 millions de dollars pour rafler une demeure designée par l’architecte japonais Tadao Ando. Si vous connaissez un minimum la vie du rappeur, vous connaissez sans doute ce nom.

Kanye étant fan de ses réalisations depuis qu’il se rendait au Japon. Concernant la localisation de la villa, celle-ci se trouve donc près de Malibu. Le média précisant qu’elle était d’un style «bunker», cela nécessitant beaucoup de béton.

Kanye West has reportedly purchased a $57.25M house in Malibu. In order to prevent the house from sinking into the sand, the structure is supported by 1,200 tons of concrete, 200 tons of steel reinforcement and 12 pylons driven 60 feet into the ground. pic.twitter.com/H0s69dzhcQ

— Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) September 20, 2021