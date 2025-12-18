A’Salfo : « Nous sommes dans un championnat, pas dans un tournoi »

Le légendaire groupe Magic System était l’invité du Showbuzz sur La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), mercredi 17 décembre, pour présenter son nouvel album, « Doni Doni ». Trente ans après ses débuts, le groupe reste fidèle à sa mission, transmettant de l’espoir et inspirant la jeunesse.

Sur le plateau, A’Salfo a confié : « Ce qui nous motive encore, après plus de 20 ans de carrière, c’est cette envie permanente de ne pas décevoir. Beaucoup de jeunes nous disent qu’une de nos chansons les a aidés à se relever dans des moments difficiles. » Pour le groupe, la musique va bien au-delà des ventes ou des récompenses : elle transmet des valeurs et des émotions.

Le leader a également souligné l’importance de la rigueur et de la constance pour durer dans le temps. « Nous sommes dans un championnat, pas dans un tournoi. Une carrière peut s’éteindre après quelques années, mais au-delà de dix ans, vous avez une responsabilité », a-t-il précisé.

Avec le soutien du public et des autorités ivoiriennes, Magic System continue de représenter la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, tout en conservant discipline, travail et passion au cœur de son engagement artistique.