«Arrêtez de justifier le statut de maman de bébé», l’actrice nigériane Uche Ogbodo a critiqué les mariages sans joie

Actrice nigériane populaire, Uche Ogbodo a été critiquée sur les réseaux sociaux pour ses commentaires qui cherchaient à dénigrer les personnes mariées qui ne sont pas heureuses dans leur mariage.

Uche Ogbodo a demandé à ses fans, en particulier à ceux qui sont mariés mais mécontents de savoir pourquoi ils sont toujours mariés, et a en outre demandé s’ils restaient toujours dans leur mariage sans joie à cause de la pauvreté ou de la cécité et elle leur a conseillé de se réveiller.

Elle a écrit: «Beaucoup de gens sont dans des mariages nuls avec zéro bonheur ooo ! Abeg je veux demander? Vous ont-ils cajolé ? Ou vous êtes tombé dedans les yeux fermés ! Abi nah la pauvreté vous pousse dans un mariage sans joie ? Réveiller maintenant!

Les Nigérians n’ont pas pris son commentaire à la légère et l’ont réprimandée pour avoir tenté de justifier le statut de bébé maman et certains lui ont riposté en lui attirant son attention sur le fait que depuis qu’elle a vécu un mariage sans joie, elle doit répondre elle-même à la question.

