Ariana Grande : ultra rayonnante, elle dévoile l’affiche officielle de son prochain parfum, «God is a woman»

Ariana Grande n’en finit plus de réserver des surprises à ses fans. La chanteuse américaine vient de dévoiler son tout dernier parfum, God is a Woman, dont la sortie en magasin est prévue pour cet été.

Les cheveux longs, relevés. Une robe couleur lavande et surtout, une bouteille de parfum de la même couleur que sa tenue, vous l’aurez compris, Ariana Grande vient de teaser sa prochaine fragrance.

La jolie brune qui s’est mariée à Dalton Gomez il y a quelques semaines, a décidé d’offrir un nouveau cadeau à ses fans. Et pas n’importe lequel.

Fan de parfum depuis toujours, l’interprète de God is a Woman a donc décidé de commercialiser une fragrance à son image. Et ce dernier porte d’ailleurs le nom de sa chanson, devenue iconique.

«En magasin le 1er août et disponible en ligne le 29 juillet sur le site de ultabeauty», a écrit Ariana Grande en guise de légende. Le cliché, posté il y a moins d’une heure, a déjà dépassé les 2 millions de Likes.

Véritable reine d’Instagram, la chanteuse est la plus suivie sur la plateforme. Ariana Grande a donc fait du réseau social, sa vitrine officielle.

Après Cloud et Thank u next, la popstar aux millions de disques vendus réitère donc avec un troisième parfum estival. Et ce dernier aura donc des notes de lavande, parfaite pour les beaux jours d’été.

Sur les réseaux sociaux, les fans d’Ariana Grande ont été très nombreux à s’être procurés les deux premiers parfums. Il faut dire que la forme des bouteilles est unique.

Outre l’arrivée d’un nouveau parfum pour cet été, Ariana Grande est donc sur le point de faire d’autres cadeaux à ses fans. Et parmi eux, un possible nouvel album.

Après la sortie de Positions, le 30 octobre dernier, les fans de la chanteuse sont donc nombreux à attendre un nouvel album. Certains médias avancent que la jeune mariée pourrait sortir un nouvel opus pour la rentrée.

Il faut dire que la popstar n’a donc jamais eu l’occasion de défendre son dernier album sur scène. Coronavirus oblige, la starlette révélée sur Nickelodeon n’a livré aucune performance live.

Il y a quelques jours, le monde entier a donc découvert son clip enregistré en live sur Vevo pour POV. Le morceau, très émouvant, a réalisé un record du nombre de vues.

Récemment, la chanteuse américaine a dévoilé un clip avec James Corden pour le Late Late Show. La chanson, No Lockdowns Anymore évoque donc la fin du confinement et la nécessité de faire le vaccin.

Quelques jours avant, la jeune femme a donc livré une performance live époustouflante sur Save your Tears. En duo avec le chanteur The Weeknd, à l’occasion des iHeart Radio Music Awards. La vidéo a été visionnée plus de 31 millions de fois sur YouTube.

La prochaine étape pour Ariana Grande est donc la suivante : Un nouvel album pour tourner la page de la Covid-19 et ainsi livrer des performances Live pour ses fans. Ils n’attendent donc que ça.