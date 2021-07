Ariana Grande : la chanteuse sur son 31 pour la promo de The Voice 2021 !

La jeune chanteuse de 28 ans participe cette année à l’émission The Voice 2021. En effet, les candidats de l’émission de chant vont avoir la chance d’avoir Ariana Grande en tant que coach.

Si cette dernière les choisis pour être dans son équipe bien sûr. La jeune artiste est d’ailleurs très heureuse de faire partie du jury de cette nouvelle édition de l’émission The Voice.

C’est en effet une très belle occasion pour les artistes de partager leur passion et leur savoir avec de jeunes talents. Ariana Grande a donc partagé une courte vidéo sur Instagram pour faire la promo de la nouvelle édition qui arrive bientôt.

On y découvre alors une superbe vidéo que la jeune femme a voulu partager en avant-première avec ses fans sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs ces derniers sont bien ravis de découvrir leur starlette préférée sur son 31. Parce qu’il faut savoir que la jeune femme n’a pas fait les choses à moitié !

En légende de son post, la jeune artiste fait part de son excitation à ses fans. Elle est en effet très impatiente de commencer cette nouvelle aventure.

La jeune chanteuse donne d’ailleurs rendez-vous à ses fans pour qu’ils découvrent le teaser de la saison 21 de The Voice. Un teaser pour lequel la jeune femme a opté pour un superbe look dans lequel elle brille de mille feux !

La jolie brune n’a pas fait les choses à moitié pour le teaser de la saison 21 de l’émission The Voice. En effet, Ariana Grande a opté pour une très belle robe pailletée. Autant dire que la jeune femme brille de mille feux !

Pour sa mise en beauté, la jolie brune a encore une fois choisi de se coiffer de sa queue de cheval iconique. Cette coiffure est devenue un véritable symbole reconnaissable de la jeune artiste.

Côté make-up, Ariana Grande s’affiche avec son joli trait d’eye-liner et une bouche au naturel. Pas besoin d’en faire plus quand on porte une robe aussi brillante que la sienne.

Il y a évidemment un détail qu’on ne rate pas: son énorme bague de mariage ! En effet, sur la main de la jeune femme, on voit la jolie bague en diamant qui est très remarquable.

Il faut savoir que la jeune est désormais mariée à son chéri Dalton Gomez. Les deux amoureux se sont en effet dit oui lors d’une somptueuse cérémonie il y a quelques mois.

D’ailleurs la jolie brune n’a pas hésité à partager de jolies photos de leur mariage sur les réseaux sociaux. Plus récemment, c’est des clichés de sa lune de miel que la jeune femme a dévoilé.

Les deux jeunes époux ont posé leurs valises à Amsterdam pour célébrer leur amour. Sur les réseaux sociaux, on a pu découvrir d’adorables photos où les deux jeunes tourtereaux semblaient plus proches et plus amoureux que jamais !