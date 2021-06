Ariana Grande : la chanteuse s’est elle-même souhaité son anniversaire sur la Toile

Le 26 juin dernier, Ariana Grande a soufflé son 28ᵉ anniversaire. L’occasion pour elle de s’adresser un adorable message sur Instagram.

À ce jour, Ariana Grande est l’une des stars les plus influentes de sa génération ! Talentueuse et polyvalente, l’interprète de «7 rings» a d’ailleurs plus d’une corde son arc.

Propulsée grâce à la série »Victorious», la jolie brune s’est par la suite lancée dans la musique. La suite, vous la connaissez ! Eh oui depuis plusieurs années, la star enchaîne les hits et les récompenses. Quoi qu’on en pense, son ascension fulgurante est amplement méritée.

Et il est certain qu’elle n’a pas fini de nous épater avec ses projets à venir. Comme de nombreuses stars, Ariana Grande partage tout avec ses followers. Sur Instagram, elle peut d’ailleurs se vanter d’avoir une importante communauté avec ses 246 millions d’abonnés.

Et à chaque fois que l’interprète de «Rain On Me» poste quelque chose, tous ses admirateurs sont aux aguets. Dans les bons comme les mauvais moments, la chanteuse sait d’ailleurs qu’elle peut compter sur eux ! Et inversement. Ce n’est un secret pour personne, Ariana Grande a elle aussi le cœur sur la main !

Au cours de sa carrière, elle a plusieurs fois soutenu ses fans lorsque certains étaient dans le besoin. L’année passée pour exemple, la star a fait d’innombrables dons via l’application Venmo pour les malades touchés par la Covid.

L’amour de soi et épauler son prochain sont des valeurs importantes à ses yeux. En tout cas le 26 juin dernier fut une date importante pour la star. En effet, elle a célébré son 28ᵉ anniversaire !

Pour ce jour si particulier, Ariana Grande a donc dévoilé une photo d’elle enfant ! Et elle n’a pas omis de glisser une petite légende… «Joyeux anniversaire minus. Je prends soin de toi», a ainsi écrit la jolie brune sous son cliché.

Bien évidemment, sa publication a rencontré un franc succès auprès des internautes. Plus de 8 millions likes obtenus en seulement quelques heures. Well done !

«OMG. Tellement belle. Je te souhaite le meilleur Ariana. Merci de m’inspire chaque jour», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires de son post. Mais aussi : «Tu es comme un ange. Une bénédiction dans mon quotidien. Encore joyeux anniversaire».

Ou encore : «La plus belle. Merci d’être toi». Nul doute que tous ces messages ont ravi la principale concernée. Via sa story, Ariana Grande s’est aussi immortalisée avec son mari. En tout cas, leur complicité fait plaisir à voir. Les tourtereaux semblent s’être bien trouvés !

En mai dernier, le couple s’est uni dans le plus secret à Montecito. Entourés de quelques proches, Ariana Grande et Dalton Gomez ont voulu miser sur une cérémonie simple et intimiste.

À en croire Vogue, la jeune femme aurait opté pour la marque Vera Wang pour créer sa robe de mariée. Elle aurait aussi craqué pour une jolie parure de bijoux Lorraine Schwartz.

Tandis que sa moitié a jeté son dévolu sur un costume Tom Ford. «C’était une magnifique journée, très romantique. Tout le monde est très heureux pour eux. C’était juste parfait ce dont rêvait Ari», a ainsi confié une source proche de la chanteuse pour «E! News». Un mariage comme on aime !