Ariana Grande : la chanteuse alerte sa communauté sur le danger du variant Delta

Le mot d’ordre du moment chez les stars est le suivant : Faites-vous vacciner. La chanteuse Ariana Grande a partagé un post sur Instagram dans lequel elle met en garde ses fans au sujet du variant Delta.

«Ceci est un rappel pour vous dire d’aller vous faire vacciner si vous le pouvez«. C’est par cette phrase que la star Ariana Grande a commencé son post il y a quelques heures.

Du haut de ses 27 ans, la chanteuse américaine a donc décidé de mener la guerre contre ceux qui ne se vaccinent pas. Aux États-Unis, le variant Delta fait rage depuis plusieurs mois.

Alors, la chanteuse a décidé de faire une campagne de prévention afin d’inciter ses fans à aller se faire vacciner. Elle a partagé un post sur lequel elle a fait un selfie avec un masque de protection contre la Covid-19.

Le post était accompagné d’un long message à destination de ses 256 millions d’abonnés qui la suivent. «Je vous partage ces informations, car je me soucie pour vous et si vous pouvez, j’aimerais aider ceux qui hésiteraient à prendre leur décision», a fait savoir Ariana Grande.

L’interprète de Safety Net a enchainé en évoquant le danger que représente le variant Delta. «Le variant Delta est nouveau et à mesure qu’il arrive, il doit vous inciter à aller vous faire vacciner très rapidement. On sait qu’il se répand plus vite que les autres variants», a-t-elle continué

Ariana Grande veut ce qu’il y a de meilleur pour ses fans, et elle ne lésine donc pas sur les moyens quand il s’agit de les protéger.

Elle a ajouté que le variant se répandait «plus facilement chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Et dans les zones avec un faible taux de vaccination».

La star de la série Victorious a donc ajouté que le vaccin était le seul moyen viable de se prémunir contre la Covid-19. «Si vous vous faites vacciner, vous réduisez les chances d’attraper des maladies. L’hospitalisation. Et la mort», a-t-elle ajouté.

En guise de conclusion, Ariana Grande a affirmé que «même si vous avez déjà eu la Covid-19, vous DEVEZ vous faire vacciner». En espérant que le message soit passé.

Avant-hier, déjà, la femme de Dalton Gomez avait donc partagé deux infographies. Au sujet de la propagation de la Covid-19 aux Etats-Unis. Et aussi dans le monde entier.

En comparant les données, la chanteuse voulait donc que sa communauté prenne conscience du danger du variant Delta. «Faites-vous vacciner maintenant. C’est le seul moyen de se protéger», avait-elle confié dans sa Story.

Il y a un mois, la chanteuse a donc réalisé un clip avec James Corden au sujet de la vaccination. Ariana Grande chantait ainsi que le vaccin permettait de revoir sa famille et aller chez le coiffeur.

«Plus de couvre-feu, je vais donc enfin retrouver ma vie d’avant. Faire des plans pour voir mes amis est comme faire l’amour pour moi», chantait-elle donc aux côtés de l’animateur du Late Late Show. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.