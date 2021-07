Ariana Grande a encore ébloui ses admirateurs : la chanteuse a opté pour un nouveau style capillaire

Visiblement, Ariana Grande avait envie de changement ! Sur Instagram, la star s’est d’ailleurs immortalisée avec une toute nouvelle coiffure qui lui va à ravir.

Ni une ni deux, Ariana Grande a fait sensation sur la Toile en partageant un nouveau selfie. Visiblement, la star s’est immortalisée dans sa voiture !

Face caméra, elle a arboré un make up discret qui lui allait à ravir. Si la jolie brune a misé sur un joli chapeau rouge, elle en aussi a profité pour dévoiler sa toute nouvelle coupe. La preuve en image !

Eh oui, Ariana Grande a décidé de raccourcir de quelques centimètres ses sublimes cheveux ! Nul doute que cette nouvelle coupe va inspirer ses nombreux abonnés.

Souvenez-vous en 2018, l’interprète de «God is woman» avait opté pour un sublime carré. Mais la star avait vite retrouvé ses longueurs, car elle avait misé sur une jolie perruque.

En tout cas, ce look éphémère avait eu le mérite de faire le buzz. Si au quotidien Ariana Grande arbore des cheveux lisses, en réalité ils sont bouclés.

En novembre 2020 face à l’animateur de radio Zach Sang, la jeune femme a d’ailleurs confié que son chéri Dalton Gomez les préférait au naturel. So cute !

Dans sa vie privée, Ariana Grande semble totalement comblée ! En mai dernier, les tourtereaux se sont d’ailleurs mariés en secret à Montecito.

À en croire «People», 20 proches du couple ont pu assister aux festivités. »C’était un mariage petit et intime (…) L’assemblée était heureuse et pleine d’amour. Le couple et leurs familles ne pourraient pas être plus heureux», a ainsi fait savoir une source anonyme pour le célèbre média.

Quelques semaines plus tard, la star a dévoilé de rares clichés sur Instagram de son union avec l’agent immobilier de luxe. Ainsi, on a pu découvrir que la chanteuse avait été sublimée par une robe Vera Wang en soie blanche.

Sans oublier, la jolie paire de boucles d’oreilles en diamant de la marque Lorraine Schwartz. De plus, Ariana Grande a choisi pour coiffure son éternelle queue de cheval : sa signature par excellence. On adore !

