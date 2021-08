Après que l’Inter Milan ait mis fin à 26 ans de sponsoring avec Pirelli, découvrez le top 5 des sponsors actifs de maillots de football les plus longs

Champion d’Italie en titre, l’Inter Milan a mis fin à son parrainage de maillot de 26 ans avec Pirelli la saison dernière. Découvrez le top 5 des sponsors de maillots les plus longs actifs dans le football.

Le club de Serie A Inter Milan et le fabricant de pneus italien Pirelli ont mis fin à leur contrat de sponsoring après 26 ans et ce club aura désormais Socio devant son maillot.

Le partenariat a commencé en 1995 et un accord mutuel a été conclu en mars pour ne pas continuer. Une fois l’accord terminé, consultez les accords de sponsoring de football les plus longs en cours.

1.Bayern Munich et T-Mobile (2002-présent)

L’association entre le club et la société de fabrication de téléphones existait depuis 2002 et a été renouvelée l’année dernière pour 10 ans supplémentaires.

2. Naples et Lete (2005-présent)

Le club italien basé à Naples a la marque d’eau potable Lete devant son maillot depuis 2005, mais est menacé en raison d’une proposition de Serie A visant à interdire les logos de bloc sur les maillots.

3. Arsenal et Emirates (2006-présent)

Arsenal a repéré Emirates devant leur maillot après que la marque a aidé à sponsoriser leur nouveau stade nommé d’après la marque, Emirates Stadium.

4. Rennes et Samsic (2006-présent)

Le club français de Ligue 1 a eu le partenariat, le plus long en France depuis 2006 et aurait une valeur de 2,5 millions d’euros par saison.

5. Schalke et Gazprom (2007-présent)

Un autre club allemand sur la liste est Schalke 04 qui a Gazprom comme sponsor depuis 2007. Le club a été relégué en Bundesliga 2 la saison dernière.

Mention honorable

Wolfsburg et Volkswagen (1991-2008, 2008-présent)

Le club allemand de Wolfsburg a Volkswagen comme sponsor depuis 1991 et aurait été le plus long, mais a pris une pause de six mois pour soutenir une association caritative en 2008.