Après le décès de sa fille, Tina Glamour affligée, elle envoie un message au président Alassane

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a réagi suite au décès de sa fille, Bb Carla, malade depuis plusieurs mois. Ce qu’elle a écrit sur sa page Facebook.

Agée de 56 ans, la mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a encore fait parler d’elle lors d’un spectacle à Londres en Angleterre, le week-end dernier, au cours duquel elle s’est présentée sur scène en sous-vêtements, laissant entrevoir certaines parties de son corps.

Après avoir posté une vidéo de sa prestation sur sa page Facebook, La Spendja a fait l’objet de vives critiques de la part d’internautes furieux. Cependant, Tina Glamour n’est pas restée silencieuse. Elle a craché ses vérités à ses détracteurs, dans un message posté sur sa page Facebook,

«Les incultes, libérez ma page. Je suis une artiste avec grand A . Mon inspiration ne vient pas d’ici. Il n’y a pas de retraite dans l’Art. Tant qu’il y’a la santé, le travail continue», a-t-elle lancé, avant de revenir à nouveau à la charge : «Je ne changerai jamais… Quittez sur ma route… Me critiquer pour mon Boulot, c’est une perte de Temps. Ceux qui sont venus à mon spectacle n’étaient pas des Hindous mais des Ivoiriens. Vous me dégoûtez, vous les gens d’Abidjan. Quittez sur ma route. Je ne changerai jamais pour vous. J’ ai mon Art et vous, vos Basses mentalités. Désolé, vous ne méritez plus ma sympathie», a-t-elle ajouté.

C’est pendant que la polémique sur sa prestation enflait sur la toile, que Tina Glamour a appris le décès de sa fille Bb Carla, moins de trois ans après la mort de son fils Dj Arafat. Dépitée, La Spendja a réagi à travers un autre post sur sa page Facebook. «Mon enfant, mon bb Carla!!! Repose en paix. Tu t’ai battue jusqu’à la fin. Ta maman Valentine t’aime très fort !!!!», a-t-elle écrit.