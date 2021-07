AprÃ¨s la vente de Ramos et Varane : voir les trois dÃ©fenseurs centraux que le Real Madrid pourrait signer et leurs valeurs marchandes

Ramos et Varane ont tous deux quitté Madrid, voyez les trois défenseurs centraux qu’ils pourraient signer pour les remplacer et leurs valeurs marchandes.

La paire de défenseurs centraux de premier choix du Real Madrid depuis plus de cinq ans, Sergio Ramos et Raphael Varane ont tous deux quitté le club en même temps, laissant le club à court de défenseurs centraux seniors et seraient probablement à la recherche d’un remplacement.

Le Real Madrid a Eder Militao et Nacho Fernandez comme deux défenseurs centraux seniors et la nouvelle recrue David Alaba pourrait également jouer comme défenseur central, mais avec deux départs de premier choix CB, Madrid doit en signer au moins un. Vous trouverez ci-dessous les trois premiers défenseurs centraux qu’ils pourraient signer.

Pau Torres – Villarreal

Valeur marchande – 59 millions de dollars

Le défenseur espagnol Pau Torres est le premier sur la liste des défenseurs que Madrid pourrait signer. Le joueur de 24 ans est un international espagnol à part entière et a joué à l’Euro 2020. Il lui reste trois ans de contrat et coûtera 59 millions de dollars, avec la bonne offre que Villarreal pourrait vendre.

Presnel Kimpembe – PSG

Valeur marchande – 47 millions de dollars

Sergio Ramos a quitté Madrid pour le PSG et un défenseur dont la place est menacée est Presnel Kimpembe. Selon les rapports, il veut quitter le club et à 25 ans avec beaucoup d’expérience, il pourrait être un bon achat pour Madrid.

Kalidou Koulibaly – Naples

Valeur marchande – 56 millions de dollars

Le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly est également un défenseur que Madrid pourrait envisager. Le grand et imposant défenseur a encore deux ans sur son contrat à Naples et Naples pourrait être disposé à baisser son prix si la bonne offre se présente, mais à 30 ans, Madrid sera-t-il prêt à investir en lui ?