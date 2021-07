AprÃ¨s avoir accouchÃ© de 7 enfants son mari la quitte

Attendre un bébé, c’est magnifique mais en attendre plusieurs, c’est une grande surprise ! Une grossesse multiple est le développement simultané de plusieurs fœtus dans l’utérus.

Elle peut être gémellaire, triple, quadruple et même septuple. C’est le cas de Bobbi McCaughey, qui a accouché en 1997 de septuplés, mais son mari a décidé de les quitter. Regardez à quoi ressemble cette famille 20 ans après !

Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee), les grossesses multiples ont presque doublé depuis 40 ans en France. Par exemple en Haute-Normandie, sur les 24 000 naissances de l’année 2010, 724 jumeaux ont vu le jour, ainsi que 15 triplés et 8 quadruplés, soit 747 naissances multiples, contre seulement 473 en 1982.

Vie à deux ou vie à neuf ?

Les septuplés McCaughey à l’âge de 3 mois le 2 mars 1998.

Bobbi et Kenny McCaughey, était un couple exceptionnel, ils étaient les premiers parents à avoir des septuplés complètement en bonne santé en 1997.L’arrivée de Kenny Junior, Alexis, Natalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joel, nés avec un poids allant de 1,200 kilos à 1,700 kilos, était annoncée comme un miracle médical. Kenny ne pouvant pas assumer les sept enfants, a décidé de quitter sa famille.

Aujourd’hui, les septuplés McCaughey ont 20 ans et ils ont tous obtenu leurs diplômes d’études secondaires. Après obtention de leurs diplômes, Brandon a décidé de rejoindre l’armée et les six autres ont commencé leurs études à l’université. Les septuplés ont également une sœur ainée, qui s’appelle Mikayla et qui est âgée maintenant de 21 ans.

L’histoire des septuplés a commencé le jour où, Kenny et Bobbi ont trouvé des difficultés à avoir un deuxième enfant après Mikayla et ont eu recours à la fécondation in vitro.

L’opération s’est passée avec succès, mais le résultat était surprenant. La petite famille McCaughey devient famille nombreuse avec la naissance de sept nouveaux bébés.

«C’est incroyable», a déclaré Bobbi en regardant ses enfants (photo prise le 21 août 1998). Parfois, ces souvenirs semblent très anciens et des fois on dirait qu’ils datent seulement d’hier.

Les premiers septuplés au monde, mènent une vie ordinaire. Ils vivent avec leur mère dans une maison composée de sept chambres offerte à leur naissance.

Bobbi et Kenny n’avaient pas les moyens pour offrir à leurs enfants tout ce dont ils avaient besoin, mais heureusement qu’ils avaient bénéficié de plusieurs avantages et cadeaux qui leur ont été offerts. Kenny travaillait dans une entreprise de traitement et revêtement de métaux et Bobbi était éducatrice pour les enfants à besoins particuliers.

Bobbi a bataillé fermement pour garder ses enfants loin du besoin et leur a appris à être responsables. Avant de terminer leur études secondaires, les septuplés avaient tous déjà trouvé un travail. Les McCaughey étaient très chanceux, plusieurs universités leur ont proposé une formation universitaire gratuite.

Bobbi et Kenny McCaughey avec leurs enfants Joel

Bobbi et Kenny McCaughey avec leurs enfants Joel, Natalie, Kelsey, Kenny Junior, Brandon, Alexis et Nathan à la maison dans l’état d’Iowa.Nathan et Alexis sont nés avec une paralysie cérébrale qui a été résolue grâce à une chirurgie. Nathan a lutté jour après jour pour apprendre à marcher seul.

Alexis utilise toujours des béquilles, mais son handicap ne l’a pas empêché d’être la co-capitaine de l’équipe de pom-pom girls de l’école.

De plus, Alexis et Natalie ont également eu l’honneur, en plus d’être bacheliers, d’être membres de la National Honor Society, titre honorifique récompensant un élève en fonction de plusieurs critères, à savoir la scolarité, la personnalité et le leadership.

Quant à Kelsey, elle a décidé de poursuivre des études et une carrière dans la musique.Après le départ des enfants, la maison McCaughey est devenue vide. Leur belle histoire a fait le tour du monde et a fasciné beaucoup de personnes.