Antonela Roccuzzo : la femme de Lionel Messi a pris une décision drastique

Lionel Messi a reconnu, dans sa présentation en tant que nouveau joueur du PSG, que l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de signer pour le club français après n’avoir pas pu renouveler avec le FC Barcelone a été «le vestiaire».

Concrètement, «Neymar, Di Maria et Paredes», trois joueurs avec qui il entretenait déjà de bonnes relations avant d’atterrir au Parc des Princes, notamment le premier.

«Il est clair que l’une des causes était le vestiaire, où j’ai des amis et des connaissances. Le PSG et moi recherchions la même chose avant de nous séparer et j’espère que nous pourrons atteindre nos objectifs. Neymar était l’une des causes, aussi Di María, Paredes… cette question a aussi beaucoup à voir avec le choix de cet endroit. Avoir des collègues et des amis dans le vestiaire me facilitera grandement les choses», a avoué l’ancien joueur du Barça.

De plus, l’Argentin a assuré que «en regardant l’équipe du PSG, je suis excité parce que je vois que je peux atteindre les objectifs que je veux».

«Mon rêve et mon grand objectif est de remporter à nouveau la Ligue des champions et je pense que je suis tombé dans la bonne équipe pour y parvenir», a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur l’équipe qu’il rencontrera dans la capitale française.