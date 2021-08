Antoine Griezmann : «Votre chemin se croisera à nouveau avec le Barça, Leo»

Si un message était attendu c’était bien celui de Luis Suárez, le meilleur ami que Leo Messi s’est fait au cours de sa longue présence dans le vestiaire du FC Barcelone.

La connexion entre l’Uruguayen et l’Argentin a eu lieu dès leur rencontre et a transcendé bien au-delà du terrain de jeu. Leurs familles sont devenues proches et la preuve en est qu’ils ont passé quelques jours de vacances ensemble même maintenant que l’Uruguayen est à l’Atlético .

Il n’était pas nécessaire que Luis Suárez dédie quelques mots à Messi via les réseaux sociaux. Sans aucun doute, l’Uruguayen a déjà parlé personnellement avec Messi pour lui remonter le moral après une nouvelle qui a laissé le «10» abattu . Leo voulait prendre sa retraite au Barça, le club où il est devenu footballeur et homme, mais ce ne sera pas possible.

Enfin, Luis Suárez a choisi de verbaliser publiquement toute l’affection qu’il traite pour son ami. Il l’a fait sur son compte Instagram. Telle est la confiance qu’il s’offre le luxe d’appeler un «enfant» qui restera dans l’histoire comme le meilleur joueur que ce sport ait jamais donné.

«Chavalín, je sais qu’il y a plein de mots pour raconter l’histoire que tu as écrite au FC Barcelone. Le club qui t’a vu grandir, le club que tu aimes tant et tant de titres que tu as obtenus jusqu’à ce que tu deviennes le meilleur joueur de l’histoire», résume un Luis Suárez qui se souvient de la bonne harmonie qu’ils avaient dès le premier instant, lorsqu’il a rejoint le Barça en 2014 : «Je serai toujours reconnaissant de la façon dont vous m’avez reçu depuis mon arrivée à cause de quel grand être humain vous êtes. Fier d’avoir partagé des milliers de merveilleux moments au FC Barcelone et d’avoir la chance d’avoir joué avec vous ».

Luis Suárez termine son message en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir : «Je vous souhaite sincèrement que ce qui se passe à l’avenir soit le meilleur pour vous et votre famille. Je vous aime beaucoup.»