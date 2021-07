Antoine Griezmann : l’attaquant français suspend économiquement Barcelone

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont, par scandale, les deux joueurs les plus influents des deux dernières décennies. Leur rivalité, ne reste pas seulement sur le terrain, les followers sur Instagram, ou les réalisations avec leurs équipes. Aussi, par millions.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont imposés au cours des 15 dernières années comme les footballeurs les plus titrés au monde, ce qui s’est traduit par des revenus financiers exorbitants et des contrats de millionnaires partout. Il y a quelques mois, on savait que les deux dépassaient les 100 millions de dollars de bénéfices en 2020.

L’Argentin est entré dans ses caisses 126 millions de dollars l’année dernière (92 millions pour son salaire à Barcelone et 34 autres pour des contrats publicitaires), tandis que le Portugais a touché 117 millions de dollars (70 millions de salaire annuel à la Juventus et 47 millions pour la publicité).

Il y a tellement d’argent que les deux athlètes ont reçu tout au long de leur carrière professionnelle que pendant des années, ils ont investi une bonne partie de leurs revenus dans des entreprises de toutes sortes, bien qu’ils aient également alloué une autre somme importante pour s’adonner au luxe et aux excentricités bien méritées.

Parmi les fans de football du monde, il y a un intérêt récurrent à savoir combien les fortunes de Messi et Cristiano grimpent, et lequel des deux gagne en tête-à-tête. Le Portugais a un héritage légèrement plus élevé que l’Argentin et nous expliquons pourquoi ci-dessous.

Lionel Messi : quelle est sa fortune ?

Les médias spécialisés ont estimé que Lionel Messi a gagné plus de 800 millions de dollars au cours de ses plus de 16 ans de carrière. De toute évidence, toute cette somme d’argent n’est pas ce qui constitue votre patrimoine, car une grande partie a été investie ou dépensée au fil des ans.

Le capitaine de Barcelone possède une chaîne hôtelière avec quatre hôtels répartis dans les villes espagnoles d’Ibiza, Majorque et Sitges et Baqueira Beret.

De même, selon le magazine Forbes Argentina, Messi a investi une partie de son argent dans un parc à thème en Chine et possède dans son pays un gratte-ciel de plus de 125 mètres de haut et doté d’une infrastructure de 40 étages d’appartements.

Le «10» possède également un manoir à 25 kilomètres de Barcelone qui coûte plusieurs millions de dollars et les médias n’identifient pas tout à fait toutes les propriétés ou les investissements que l’attaquant gaucher a réalisés ces dernières années. Quoi qu’il en soit, cette année, Forbes Argentina a calculé que la fortune ou la valeur nette de Messi avoisine les 400 millions de dollars.

Cristiano Ronaldo : quelle est sa fortune ?

La comparaison des fortunes de Messi et de «CR7» commence en faveur de l’attaquant de la Juventus avec pas moins de données. Cette année, selon les calculs du magazine nord-américain Forbes, Cristiano est devenu le premier footballeur de l’histoire à dépasser les 1 000 millions de dollars de gains sur l’ensemble de sa carrière. Ce sont en grande partie ses contrats publicitaires qui ont fait une différence considérable dans les revenus de Messi.

Depuis qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs footballeurs du monde, Ronaldo a affronté son succès avec une vocation commerciale que peu ont. C’est pourquoi, ces dernières années, lui et son agent, le Portugais Jorge Mendes, ont travaillé main dans la main pour tirer le meilleur parti de la richesse du buteur.

Il existe de nombreux investissements que «CR7» a réalisés. Cette liste, revue par le magazine GQ, se compose d’une chaîne d’hôtels, un secteur dans lequel Messi a également été impliqué, d’une clinique capillaire, de sa propre marque de parfums et de sous-vêtements, d’une chaîne de gymnases avec des bureaux au Portugal et en Espagne et jusqu’à deux propres jeux vidéo pour téléphones portables.

Quelle est donc la fortune de Cristiano Ronaldo ? En septembre de l’année dernière, une interview accordée par le Portugais à un journaliste britannique a fait le tour du monde dans laquelle il a assuré qu’il avait calculé que ses avoirs s’élevaient à environ 500 millions de dollars.