Anita Okoye répond à une dame qui lui a demandé pourquoi elle n’avait pas tagué Paul Okoye dans un message

Anita Okoye a jeté une dame qui s’attendait à savoir pourquoi elle n’a pas tagué Paul Okoye (Rudeboy) dans un message parental qu’elle a fait lui demandant de vérifier sa grammaire.

Anita Okoye a publié des photos d’elle avec ses enfants et a écrit sur l’objectif de la parentalité en disant que c’était de diriger les enfants vers le Dieu parfait et après cela, elle a tagué ses enfants et Dieu en laissant de côté son mari Rudeboy.

Un adepte curieux commentant la publication a demandé pourquoi elle n’avait pas tagué Rudeboy à la publication après avoir marqué presque tout et elle pensait que tout allait bien entre eux maintenant après que la vidéo de Rudeboy et des enfants soit devenue virale.

Anita Okoye réagissant au commentaire de l’adepte l’a jetée en ne satisfaisant pas sa curiosité mais a plutôt mis l’accent sur sa grammaire en disant que les thèses passées et présentes sont super importantes, elle devrait donc y travailler et lui laisser ses problèmes familiaux.

Un autre de ses disciples curieux lui a demandé comment elle allait inculquer le schéma de croyance, la discipline et le langage traditionnels à ses enfants maintenant qu’ils sont aux États-Unis et non au Nigéria, en disant qu’il / elle aimerait avoir une discussion avec elle si elle le souhaite.

Anita Okoye répondant à cela a demandé comment on peut répondre à un tel commentaire depuis qu’Instagram a donné à certaines personnes le sentiment qu’elles ont le droit d’avoir une opinion et même de s’inquiéter de la façon dont elle vit sa vie en disant qu’elle est perplexe.