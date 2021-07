Angleterre : «Il a tout pour arriver au top», Roberto Carlos encense «Shawberto Carlos»

Très déçu, le plus français des joueurs espagnols Aymeric Laporte est revenu sur l’élimination de la Roja en demi-finale de l’Euro.

Malgré la déception, Aymeric Laporte s’est présenté au micro de TF1 après l’élimination de l’équipe d’Espagne contre l’Italie en demi-finale de l’Euro. Visiblement très ému, le défenseur de Manchester City est revenu sur le match :

«C’est difficile à accepter à ce stade de la compétition. Mais c’est le foot. On a pratiqué un très beau football, c’était magique, mais l’aventure s’arrête ici. Les Italiens étaient favoris avant le match. On a montré qu’ils n’étaient pas tant favoris que ça. On a tout donné sur le terrain, mais malheureusement, ça n’a pas suffi.»