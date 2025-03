Angélique Kidjo révèle les raisons de sa collaboration avec Roseline Layo

Lors d’un live TikTok récent, la légende musicale béninoise Angélique Kidjo a expliqué les motivations derrière sa collaboration avec la chanteuse ivoirienne Roseline Layo sur le titre « On sera là », prévu pour le 21 mars 2025. Avec son énergie caractéristique, l’artiste aux cinq Grammy Awards a décrypté ce qui l’a convaincue de rejoindre ce projet.

Angélique Kidjo a été immédiatement séduite par la simplicité et la portée du morceau. « Quand j’ai entendu la chanson et ses paroles, j’ai d’abord éclaté de rire, j’étais pliée en deux ! La façon dont elle chante, avec une telle simplicité, rend le message compréhensible pour tous, même pour un enfant de deux, trois ou quatre ans », a-t-elle confié. Pour elle, une belle chanson doit transcender les cultures et les âges, un critère que « On sera là » remplit pleinement.

La chanteuse béninoise a partagé un souvenir marquant : « Mon premier spectacle en dehors du Bénin a été produit par mon père. Lorsque le promoteur local lui a dit : “Votre fille est trop jeune, on ne la verra pas sur scène”, mon père lui a répondu : “Vous vous entendez parler ? Je vais vous prouver le contraire” ».

Le titre incarne une philosophie qui résonne profondément avec la vision d’Angélique Kidjo : l’interdépendance humaine. « Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous vivons dans un monde où la cohabitation est essentielle. Il n’y a pas de moi sans toi, ni de toi sans moi. Aider quelqu’un, c’est lui permettre de progresser. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes », a-t-elle souligné.

Angélique Kidjo reconnaît le talent de Roseline Layo, mais rappelle que « le travail ne fait que commencer ». « Ce que je veux qu’elle retienne aujourd’hui, c’est que le sérieux avec lequel elle travaillait auparavant doit être redoublé », a-t-elle conseillé, soulignant l’importance de « porter cette chanson au quotidien » et de continuer à écrire des messages forts.

Un contexte marqué par une polémique

Cette collaboration a cependant été éclipsée par un incident lié à une vidéo promotionnelle où le drapeau du Bénin était mal conçu. Roseline Layo a présenté des excuses publiques, réaffirmant son attachement à ce pays qu’elle considère comme son « pays de cœur » et qui a marqué ses premiers pas sur la scène internationale. Angélique Kidjo, quant à elle, n’a pas commenté cet épisode, restant focalisée sur la dimension artistique du projet.

Ce titre, annoncé comme un « cocktail musical » mêlant influences ivoiriennes et béninoises, promet de marquer les esprits. Pour Angélique Kidjo, il s’agit d’un hommage à l’unité africaine, thème récurrent dans son œuvre. « On sera là » sortira le 21 mars 2025 sur toutes les plateformes de streaming.