Angélique Kidjo, première artiste africaine honorée sur le Hollywood Walk of Fame

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo entre dans l’histoire : elle sera la première artiste africaine à recevoir une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. L’annonce a été faite ce jeudi par la Chambre de commerce d’Hollywood, dévoilant la liste des personnalités qui seront honorées en 2026.

Récompensée à plusieurs reprises aux Grammy Awards, Angélique Kidjo est depuis longtemps saluée pour son rayonnement international et son engagement en faveur des causes humanitaires. Sa voix puissante et son métissage musical, mêlant afrobeat, funk, jazz et influences caribéennes, ont marqué des générations d’artistes. Cette distinction vient couronner un parcours hors norme, entre scène mondiale et plaidoyer culturel.

Elle rejoint ainsi une prestigieuse promotion où figurent également Miley Cyrus, Timothée Chalamet, Shaquille O’Neal, ainsi que Marion Cotillard, Deepika Padukone ou encore Lea Salonga. Une sélection 2026 résolument internationale, reflétant la diversité croissante de l’industrie du divertissement.

Les dates des cérémonies d’inauguration n’ont pas encore été fixées, mais les lauréats disposent de deux ans pour organiser leur intronisation. En attendant, les hommages pleuvent déjà sur les réseaux sociaux, saluant une reconnaissance aussi historique que méritée pour l’icône africaine.