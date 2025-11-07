Angélique Kidjo : « Je ne fais pas de musique politique »

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, lauréate de plusieurs Grammy Awards, a récemment partagé sa vision de l’engagement politique des artistes. Dans un épisode du podcast « Female Poets Society », elle a expliqué pourquoi elle choisit de ne pas composer pour les partis ou les dirigeants politiques.

« Mon père nous disait toujours, et surtout à moi : n’écrivez pas de musique pour un parti politique, car ils vont et viennent, et une fois qu’ils disparaissent, vous disparaissez avec eux », confie Angélique Kidjo.

Pour la chanteuse, s’associer à un pouvoir en place peut compromettre l’indépendance artistique. « Écrivez votre musique avec vos opinions, soyez libre d’écrire votre musique. Ne vous laissez pas corrompre par qui que ce soit, car alors vous ne devenez plus la voix du peuple, mais celle du pouvoir », poursuit-elle.

Avec cette posture, Angélique Kidjo rappelle l’importance de l’art comme espace de liberté et de réflexion, loin des fluctuations politiques. Une position qui résonne particulièrement à l’heure où de nombreux artistes revendiquent leur rôle d’acteurs sociaux tout en conservant leur autonomie créative.