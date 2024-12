Angélique Kidjo annonce sa participation à la réouverture de Notre-Dame de Paris

La chanteuse internationale Angélique Kidjo a annoncé avec enthousiasme sa participation à la cérémonie d’inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, entièrement restaurée après le terrible incendie de 2019.

Sur son compte Instagram, la star franco-béninoise a exprimé sa joie de pouvoir célébrer cet événement historique aux côtés d’artistes venus des quatre coins du globe.

«Très heureuse de vous annoncer que je chanterai ce samedi 7 décembre aux côtés d’artistes du monde entier pour célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris !», a écrit Angélique Kidjo.

Le concert, organisé par France Télévisions et Radio France, débutera à 21h05 sur le parvis de Notre-Dame et sera retransmis en direct. Angélique Kidjo sera accompagnée d’une pléiade d’artistes internationaux, dont le pianiste chinois Lang Lang, la soprano sud-africaine Pretty Yende et le violoncelliste Yo-Yo Ma.

Ce concert s’inscrit dans un week-end de célébrations qui débutera par un discours du président Emmanuel Macron et comprendra une cérémonie liturgique en présence de chefs d’État. Le lendemain, une messe solennelle marquera l’ouverture officielle de la cathédrale au public.

Née le 14 juillet 1960 à Ouidah, au Bénin, Angélique Kidjo est devenue une figure incontournable de la scène musicale mondiale. Sa carrière s’étend sur quatre décennies et elle a remportée cinq Grammy Awards.