Angelina Jolie : l’actrice gagne une nouvelle bataille contre son ex Brad Pitt !

Nouveau rebondissement dans l’affaire Jolie-Pitt ! Après s’être fait la guerre plusieurs années pour la garde de leurs enfants, Angelina Jolie vient juste de gagner une nouvelle bataille contre Brad Pitt. Le combat continue !

Un juge a donc pris parti pour Brad Pitt. Un terrible choc pour l’actrice mondialement connue. Elle était pourtant certaine d’obtenir la garde exclusive de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox Léon et Vivienne Marcheline.

Et pour cause ! Son fils Maddox Jolie-Pitt a même témoigné contre son père : «Maddox a déjà témoigné en tant qu’adulte dans le conflit de garde en cours et ce n’était pas très flatteur pour Brad» a déclaré une source proche.

Alors forcément, elle l’a très mal vécu. Mais elle n’a pas baissé les bras, bien au contraire ! Elle a donc décidé de déposer un recours. Les deux ex ont eu une nouvelle audience le 9 juillet dernier. D’après l’Associated Press, les avocats de Angelina Jolie ont allégué la chose suivante :

«Le juge Ouderkirk a refusé à Mme Jolie un procès équitable… Excluant à tort ses preuves concernant la santé, la sécurité des enfants, et le bien-être, des preuves essentielles pour faire valoir son cas.«

Les avocats de l’actrice ont aussi demandé à ce que les enfants soient entendus, comme l’atteste un article californien qui permet aux mineurs de plus de 14 ans de témoigner dans des affaires de garde s’ils le souhaitent.

Pour rappel, le juge « avait refusé d’entendre les commentaires des adolescents mineurs sur leurs expériences, leurs besoins ou leurs souhaits quant à leur sort de garde« .

Et ce n’est pas tout ! Par la suite, Angelina Jolie a aussi déposé des preuves de violence conjugale par Brad Pitt. «Le but n’était pas de séparer les enfants de leur père. Elle veut des soins pour sa famille. Ses motivations n’étaient pas de refuser aux enfants une relation avec leur père.»

Figurez-vous que ses efforts ont payé ! Eh oui, elle a donc remporté une victoire dans sa bataille juridique contre Brad Pitt. Il faut dire que le juge qui supervisait leur divorce et la garde de leurs enfants a été écarté de l’affaire.

C’est donc une très bonne nouvelle pour Angelina Jolie qui souhaite le meilleur pour ses enfants, et refuse d’accepter une injustice. Une source proche avait même confié :

«Ce système est en faute, et Angelina se concentre sur la lutte contre un système qui ne prend pas en compte l’ensemble des problèmes qui affectent sa famille.. Et d’autres familles dans cette situation.»

Alors qu’en pensera Brad Pitt ? Est-il prêt à s’arrêter là ? La question en turlupine plus d’un. Car à ce jour, leur divorce est le plus cher de l’histoire. Il pourrait bien devenir le plus long, et le plus compliqué !