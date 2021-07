Angelina Jolie : l’actrice accusée d’avoir volé Maddox à ses vrais parents !

Angelina Jolie continue d’être au centre de toutes les attentions. Elle nage dans une énorme polémique qui a déjà vu le jour des années plus tôt : celle d’avoir volé son fils Maddox à ses vrais parents !

Angelina Jolie ne vit pas ses meilleurs jours depuis qu’elle a divorcé de Brad Pitt. Les deux ex ne cessent de se faire la guerre pour la garde de leurs enfants. Malheureusement, cinq ans après il s’agit là d’une guerre sans fin.

Eh oui ! Les deux acteurs continuent de dépenser des sommes astronomiques pour gagner le procès. Si bien que leur divorce serait le plus cher de l’histoire. Au total, plus d’un million de dollars ont été dépensés.

Il faut dire que leurs avocats facturent chacun 1 000 à 1 500 dollars de l’heure ! À savoir qu’ils passent 40 à 50 heures par semaine sur ce divorce. Ils ont aussi fait appel à un juge privé qui leur coûterait environ 1 000 $ de l’heure.

Dernièrement, ce juge a pris partie pour Brad. Un terrible choc pour celle qui était considérée comme la plus belle femme du monde. Mais elle ne lâche pas l’affaire. Elle le poursuit de nouveau en justice. Elle a même présenté de nouvelles preuves au tribunal de violences conjugales par son ex.

Et les choses vont de mal en pis pour la grande star. Angelina Jolie est actuellement au coeur d’un gros scandale. En effet, on l’accuse avec son ex Brad d’avoir volé Maddox à ses vrais parents.

C’est une polémique qui avait déjà vu le jour des années plus tôt. On les accusait alors de ne pas avoir respecté les règles d’adoption pour leur fils aîné adopté en 2002. D’après des rumeurs, il n’était pas orphelin mais avait été «volé» à ses parents biologiques !

Pour rappel, Brad Pitt et Angelina Jolie avaient fait appel aux services de l’agence Seattle International Adoptions fondée par Lauryn Galindo. Une femme qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice car elle aurait falsifié des documents afin d’obtenir des visas américains pour les enfants.

Elle aurait même été condamnée un an plus tard. Il y a donc eu plusieurs adoptions avec des «pratiques contraires à l’éthique«. C’est ce qu’a donc révélé The Sun.

L’adoption de Maddox est donc un grand mystère. Lauryn Galindo aurait-elle fait tout son possible pour qu’il soit arraché de sa propre mère biologique ? Et ce, en lui proposant une grande somme d’argent ?

Jusqu’à présent, Angelina Jolie a toujours démenti cette affaire. Cela est contre ses principes. Elle a même révélé que les parents biologiques de son fils étaient morts :

«Je ne volerais jamais son enfant à une mère. Je ne peux qu’imaginer à quel point cela serait horrible.» Cette affaire en turlupine plus d’un.e ! Et plus particulièrement la cinéaste Elizabeth Jacobs qui réalise actuellement un documentaire : The Stolen Children.

Elle a donc pour projet de se rendre au Cambodge pour découvrir comment s’est passée sa propre adoption. Elle en profitera aussi pour enquêter sur d’autres adoptions, notamment sur celle de Maddox.