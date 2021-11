Angelina Jolie : la réaction cash de l’actrice sur l’affaire Alec Baldwin

Le monde du cinéma est ébranlé par la mort d’Halyna Hutchins, tuée accidentellement par Alec Baldwin sur le tournage du film Rust. Auprès du UK Times, Angelina Jolie a expliqué l’importance de respecter certaines procédures lorsque l’on manie des armes à feu sur des tournages.

Qui est réellement responsable de la mort d’Halyna Hutchins, tuée sur le tournage du film Rust le 21 octobre dernier ? C’est Alec Baldwin, acteur et producteur du film, qui a porté le coup mortel alors qu’il pensait que l’arme était chargée à blanc.

Alors que le mari d’Hilaria a partagé son désespoir dans une interview, une question demeure : pourquoi cette arme s’est-elle retrouvée sur le tournage ? Hannah Gutierrez-Reed, l’armurière en chef du tournage, a rapidement été pointée du doigt.

Au micro de Voices of the West, diffusé il y a un mois donc peu avant le tournage, l’armurière âgée de 24 ans avait expliqué avoir envisagé de ne pas travailler sur Rust. «Vous savez, j’étais vraiment nerveuse au début, et j’ai failli ne pas accepter le travail parce que je n’étais pas sûre d’être prête…», déclarait-elle.

Selon les avocats de l’armurière en chef, leur cliente ne savait pas que de vraies balles étaient sur le plateau. «Cet accident n’aurait pas pu avoir lieu si des munitions réelles n’avaient pas été introduites. Elle n’en connaît pas la provenance», ont affirmé les hommes de loi sur la chaîne américaine NBC Today.

Face à cette tragédie, Dwayne Johnson s’est engagé à bannir les armes réelles de ses productions. «Je peux vous dire que nous n’utiliserons plus de vraies armes sur les projets que nous avons en cours chez Seven Bucks Productions», a déclaré l’acteur au micro de Variety.

Tout comme Dwayne Johnson, l’actrice Angelina Jolie connaît la dangerosité de manier des armes sur les tournages. Auprès du UK Times, l’ex-femme de Brad Pitt a d’abord adressé un hommage aux familles meurtries : «Je ne peux pas imaginer ce que vivent ces familles. En ce moment, le chagrin et la tragédie de cet accident sont assez éprouvants.»

Au cours de sa carrière, Angelina Jolie a eu l’occasion de manier des armes à feu à de nombreuses reprises, comme dans Tomb Raider. La star à l’affiche d’Eternals explique qu’elle a «toujours été très prudente». «Il y a une façon de travailler et de vérifier, il y a certaines procédures. Il faut prendre ça très au sérieux», a affirmé Angelina Jolie. Un témoignage fort.