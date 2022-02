Ange Freddy : «Je vais super bien, arrêtez de tout voir négativement»

L’artiste guinéen Moussa Kaba alias Grand P a profité de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun pour booster sa page Facebook. Le fiancé d’Eudoxie Yao a dépassé les 6 millions de followers sur Facebook. Il a partagé sa joie avec ses fans.

La légende Grand P est en marche. Avec plus de 6 millions de followers sur Facebook, le musicien devient ainsi l’artiste guinéen le plus suivi sur facebook. Il faut dire que le concepteur de «eh ha» ne rate aucune occasion pour tenir en haleine ses fans sur ses réseaux sociaux.

Il a véritablement profité de cette Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, pour se faire connaître davantage.

D’ailleurs, Grand P est toujours au pays de Samuel Eto’o Fils, malgré l’élimination du Syli national en huitièmes de finale devant la Gambie (1-0). «Un énorme merci à vous d’être si nombreux à suivre mes aventures, à me soutenir aujourd’hui la famille s’agrandit à 6 million d’abonnés. Encore merci, qu’Allah vous bénisse», a écrit Grand P, tout en invitant ses fans à continuer de l’accompagner dans ses aventures.

Son post a été très largement commenté par les internautes. «Tu es le Guinéen le plus connu sur la scène internationale sur Facebook. Bonne continuation», a indiqué Bah Alhabiib.

«Grand P, je me souviens quand tu as créé cette page il y a quelques années et que tu avais très peu de followers. Aujourd’hui, tu es l’un des plus populaires d’Afrique de l’Ouest, c’est la miséricorde d’Allah», a aussi rappelé OV Keïta.

«Tu le mérites bien Grand P, tu es si aimable envers les plus faibles, je te souhaite tout le bonheur du monde», a aussi indiqué Amelie Manuela.

«Le Grand P qui se baladait au marché de Madina sous les moqueries et railleries est devenu la personne la plus suivie de Guinée. Il fait partie des 100 jeunes les plus influents d’Afrique et qui ne dort que dans les hôtels 5 étoiles pendant ses déplacements. Oui, il ne faut jamais sous-estimer l’être humain, car Dieu seul sait de quoi demain sera fait», estime Amadou Bah.