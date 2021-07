Andre Ayew : le capitaine ghanéen met les choses au clair après son départ de Swansea

Le Barça doit alléger la masse salariale de 200 millions pour continuer à compter sur le «10».

Le FC Barcelone est à un carrefour difficile s’il veut renouveler Leo Messi. Chaque minute compte et cela fait cinq jours qu’il a officiellement cessé d’être joueur du Barça.

Laporta a demandé à plusieurs reprises que les fans restent calmes concernant le renouvellement car il assure que le club travaille pour en faire une réalité et insiste sur le fait que les deux parties seraient intéressées à signer.

Cependant, après le refus de Javier Tebas, président de la Liga, de fermer les yeux sur le Barça en raison de la limite de salaire, le club s’est heurté à un obstacle majeur pour garder l’avenir de la star argentine attaché au club.

Conformément au règlement de la Liga, qui établit une limite de salaire pour tous les clubs afin de garantir le «fair-play» financier, le Barça doit réduire la masse salariale de l’équipe du Barça d’environ 200 millions par rapport à l’année dernière.

La situation économique délicate du club, surtout aggravée par l’impact du Covid-19, n’arrange rien. On estime que depuis le début de la pandémie et la fermeture des stades, jusqu’au 30 juin, le Barça a subi des pertes d’environ 580 millions d’euros.

Cela signifie que sur les 347 millions d’euros de plafond de salaire la saison dernière, plus de la moitié doit être réduite. C’est-à-dire passer de 347 millions à environ 150 ou 160 millions d’euros, limite de clubs comme Villarreal ou l’Athletic Club. De la rencontre entre Joan Laporta,

Le club est prêt à surmonter toutes sortes d’incidents pour pouvoir payer le prix, pas seulement économique, d’avoir le meilleur au monde. Laporta a assuré à plusieurs reprises que Messi voulait rester et que la priorité du Barça était d’y parvenir.

Par conséquent, le Barça devra sacrifier d’autres joueurs pour se conformer au règlement et réussir à enregistrer Leo Messi et les trois nouvelles recrues Memphis Depay, ‘Kun’ Agüero et Eric García. Voici quelques-unes des options du club pour garder Messi dans l’équipe :

Joueurs de football debutants / estampes

Cela semble être l’une des options que le club a déjà lancées. Ce week-end, le Barça a commencé à libérer plus de joueurs. D’une part, la vente de Junior Firpo à Leeds United pour 15 millions d’euros et, d’autre part, le transfert de Francisco Trincao à Wolverhampton jusqu’en juin 2022.

Rappelons aussi le départ de Matheus Fernandes et le transfert de Konrad de la Fuente. De la même manière, le club pourrait céder à Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, un remboursement important pour le club mais qui ne couvrirait pas les 200 millions qu’il doit réduire.

Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure que pratiquement n’importe quel autre joueur puisse sortir. Comme par exemple Griezmann, Busquets ou Alba qui ont des jetons plus élevés.

Cette route pourrait être vraiment dangereuse car le ratio actuel pour pouvoir renouveler Messi et enregistrer de nouvelles signatures signifie faire quatre départs pour chaque arrivée. Cela signifie que tout ne peut pas être des transferts, des transferts ou des lettres de liberté, le Barça doit mettre en œuvre d’autres moyens.

Une autre réduction de salaire

Une autre option envisagée par le club pour réduire la masse salariale et atteindre la limite fixée par la Liga est d’appliquer une réduction de salaire aux joueurs qui gagnent le plus ; Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Cette option permettrait d’alléger la masse salariale mais littéralement au détriment de son personnel.

Bien que les joueurs comprennent la situation et même certains d’entre eux, comme Gérard Piqué, seraient prêts à l’accepter, on ne peut oublier qu’on leur a déjà demandé une baisse de salaire dans la dernière ligne droite de la saison 2019-2020 de 12%.

Sergio Busquets a expliqué à Cadena Cope qu’il faisait confiance au président et que Leo continuerait à porter le Barça et que «la meilleure chose est de continuer à jouer ensemble pendant de nombreuses années».

Le plan Bartomeu

Josep Maria Bartomeu, ancien président du Barça , a évoqué en son temps une option alternative pour pouvoir augmenter les revenus et ainsi renouveler Leo Messi.

L’option de Bartomeu serait de vendre 50% de Barça Corporate, ce qui signifierait une augmentation des revenus d’environ 500 millions. La limite de salaire de chaque club est déterminée par rapport au revenu total du club dans un an après déduction des dépenses de structure.

C’est-à-dire toutes ces dépenses qui ne sont pas directement liées au terrain de sport. Par exemple, les contrats de sponsoring, les cotisations des abonnés et partenaires, les droits de télévision, les revenus de compétition (Ligue, Coupe et Europe), etc.