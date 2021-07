Ancelotti en colère contre Hazard : comparaison des 2 premières saisons de Ronaldo et Hazard à Madrid

Eden Hazard n’a pas été stellaire lors de ses 2 premières saisons au Real Madrid. On compare ses chiffres avec ceux de Cristiano Ronaldo.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, serait en colère contre Eden Hazard pour son retour en pré-saison avec un faible niveau de forme physique.

Le sorcier belge a vu son professionnalisme remis en question pendant son séjour dans la capitale espagnole, notoirement en surpoids de 5 kg lorsqu’il a terminé son transfert au club en 2019.

Les supporters madrilènes sont habitués à avoir des joueurs en excellente condition physique, Cristiano Ronaldo en étant le meilleur exemple.

Pendant son séjour au Bernabeu, Ronaldo était toujours en pleine forme et il manquait à peine les matchs en raison d’un manque de forme physique ou d’une blessure. Nous comparerons l’impact des deux ailiers-sorciers au Bernabeu au cours de leurs 2 premières saisons.

Cristiano Ronaldo a déménagé au Real Madrid à l’été 2009 en provenance de Manchester United. Au cours des 2 saisons suivantes, il a joué un total de 89 matchs, marquant 86 fois. Il a également remporté la 1 Copa del Rey.

Eden Hazard a terminé son transfert de rêve au Real Madrid à l’été 2019. Il n’a joué pour les Blancos que 43 fois, marquant 5 buts au cours des saisons 2019-20 et 2020-21. Il faisait également partie de l’équipe qui a remporté le titre de la Liga 2019-2020 malgré seulement 16 matches de championnat.

Sans aucun doute, Ronaldo a connu des 2 premières saisons plus productives en tant que buteur à Madrid. Cependant, Hazard est à égalité avec lui en termes de trophées, les deux joueurs n’en remportant qu’un. Hazard étant plus en forme pour le match pourrait voir une plus grande implication dans les buts.