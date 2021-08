Ancelotti : Â«Dire que Karim Benzema est un attaquant est loin de luiÂ»

Carlo Ancelotti a été réédité en tant qu’entraîneur du Real Madrid avec une belle victoire contre le Deportivo Alavés par 1-4. Le nom marquant de la rencontre a été Karim Benzema, auteur d’un double.

«Karim est toujours l’un des meilleurs même s’il ne s’est entraîné qu’une semaine ou dix jours et il ira mieux. Dire que Benzema est un attaquant est insuffisant. C’est un joueur plus complet et avec beaucoup plus de personnalité que lorsque je m’entraînais lui il y a quelques années.» a déclaré l’entraîneur italien après le match.

«La seconde mi-temps était meilleure, la première était un peu lente. Nous avions besoin d’un peu plus d’intensité, car nous étions lents», a déclaré Carlo Ancelotti dans les microphones Movistar +.

Les Blancs ont clôturé la pré-saison avec une seule victoire contre Fuenlabrada (3-1), tandis que contre le Rayo Vallecano (1-1), les Rangers (2-1) et l’AC Milan (0-0) ils n’ont pas réussi à mettre le chat à l’eau.

Ancelotti a toutefois déclaré que «la pré-saison a été bonne, nous avons bien travaillé. Nous avons eu les mêmes problèmes que le reste des équipes avec l’absence des internationaux».

En ce qui concerne certains noms propres, ‘Carletto’ s’est contenté du rôle de Hazard et Bale, assurant que les deux «ont rempli» et soulignant l’aide du Belge à Benzema dans le premier but du match, ainsi que que «tout le monde peut encore s’améliorer.»

Alaba a fait ses débuts avec le maillot du Real Madrid et l’a fait sur le côté gauche, mais l’entraîneur blanc ne lui attribue pas ce poste pour le reste de la saison. «L’arrière gauche pourrait être pour Alaba, Mendy, Marcelo, Miguel et Nacho… C’est un poste qui va beaucoup changer, car Alaba peut très bien jouer en tant que défenseur central», a déclaré l’Italien.