Amel Bent : «On prie pour toi petit Rayan»

Le chanteur Gims a enlevé ses lunettes en public. Le mari de Demdem a laissé apparaitre son regard les yeux grands ouverts en retirant ses lunettes de soleil de quoi surprendre ses fidèles fans présents lors de ce concert dans la ville de Nice dans le cadre de sa tournée nationale.

En attendant de retrouver la scène avec tous les membres du groupe de la Sexion D’Assaut, Gims a entamé sa tournée en solo «Décennie Tour» programmée initialement en fin d’année 2021 mais reportée à ce début d’année en raison de la crise sanitaire en France.

Le 4 février restera comme un jour important dans la carrière de Gims. Il donnait un concert à Nice et, pour une fois, il a terminé le show sans ses lunettes de soleil qui font partie intégrante de son personnage.

A la fin de son show, Gims a en effet réservé une grosse surprise en ôtant ses fameuses lunettes avant de les jeter dans la foule située dans la fosse face à lui.

Avant son spectrale, Meugui l’avait d’ailleurs annoncé sur son compte Instagram en publiant une photo de plusieurs étuis de lunettes de soleil avec la description, «Ce soir je balance une paire de lunettes, celui où celle qui les attrapera pourra enfin voir le monde sous son aspect réel.».

Il a ensuite relayé dans la soirée des vidéos des spectateurs postées sur les réseaux de son geste et a donné rendez vous ce soir au Marseillais pour sans doute récidiver son geste au plus grand bonheur du public et du chanceux qui aura l’honneur d’attraper l’objet.