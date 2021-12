Almok : l’annonce de la sortie de son morceau «Amazone» enflamme la toile

A travers une publication sur sa page Facebook, ce lundi 20 décembre 2021, la chanteuse togolaise Almok a réagi aux commentaires sur la toile suite à son arrivée, jeudi dernier, à l’aéroport de Cotonou dans le cadre du concert de l’artiste Blaaz avec son enfant au dos. Elle profite de l’occasion pour annoncer la sortie de son prochain tube Amazone.

« Nombreux avez-vous été à relayer ces images sur les réseaux sociaux. Très vite, elles sont devenues virales. Ma question, qu’ai-je fait d’extraordinaire pour séduire tant d’esprits ? Je n’assume que mes responsabilités de mère africaine », a écrit la chanteuse togolaise. Almok ajoute qu’elle n’abandonnera jamais ses enfants pour un luxe ou un quelconque confort. « Ils sont toujours avec moi, même au studio. Je suis simplement dans mon rôle », a-t-elle indiqué.

L’artiste n’a pas manqué de remercier ses fans pour leur amour inconditionnel. « Vous m’avez applaudie, vous m’avez défendue, vous m’avez soutenue, vous avez même pris le risque de me hisser au rang de modèle (journaux, blogueurs, plateformes digitales, artistes, chaînes de télévision etc). Des coups de fil chargés d’éloges se sont enchaînés. (…). Chers frères et sœurs, cher(e)s ami(e)s, je vous nomme désormais mes inconditionnels. Vous êtes des fans loyaux et très sincères », a-t-elle ajouté.

L’artiste a saisi l’occasion pour annoncer à ses fans le titre de son prochain morceau Amazone. « Toutes les femmes sont des Amazones. (…) J’aimerais que ce message atteigne le premier à publier ces photos, et le dernier à les commenter. Vous avez fait de moi une réelle Amazone. Je vous en sais gré », a-t-elle conclu.