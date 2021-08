Alix Desmoineaux fait l’unanimité : la star des Marseillais fait le buzz en décolleté (photo)

Alix Desmoineaux fait grimper la température de son compte Instagram. La star des Marseillais s’affiche ultra torride en décolleté XXL pour le plus grand bonheur de sa communauté.

Voilà maintenant quelques jours qu’Alix a posé ses valises en Turquie. À Istanbul pour les vacances, la jeune femme profite à fond de son séjour.

Fidèle à elle-même, elle n’hésite d’ailleurs pas à s’afficher sur les réseaux sociaux. Encore une fois, l’ancienne candidate phare des Marseillais aura donc fait l’unanimité sur Instagram.

Et ce, grâce à une photo d’elle plus torride que jamais. Vêtue d’une robe rose pâle de chez Pull & Bear au décolleté XXL, la star mettait ainsi sa silhouette de rêve en avant.

Ventre plat, poitrine généreuse et bouche pulpeuse. Voilà comment la jolie brune prenait la pose. Une image qui aura rapidement fait sensation sur la Toile.

En seulement quelques heures, cette dernière aura même récolté plus de 150 000 likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Parmi eux : «Évidemment une aussi belle photo ça aurait été un gâchis de ne pas la poster» ; «Une bombe trop fraîche» ; «La plus belle de toute» ; «Tu es juste incroyable» ou encore un simple «Wow».

Les fans de l’ancien membre du clan des Marseillais sont alors sans voix face à la beauté de l’ex de Benji !