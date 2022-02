Aliou Cissé : «Ça fait 6 six ans que je suis la, que je travaille avec l’équipe nationale du Sénégal mais…»

Tombeur du Burkina en demi-finale 3-1, le Sénégal se qualifie en finale de la CAN pour la deuxième fois consécutive après la CAN de 2019 en Egypte. Le Sénégal a gagné en puissance au fil des rencontre et l’équipe est devenue plus joueuse un Sadio Mané en grand forme.

En conférence de presse le coach Aliou Cissé est revenu sur le mentalité dont les joueurs ont abordé le match et pour lui c’est la première fois en six ans qu’il voit un tel groupe.

«C’était un match très difficile, je félicite l’équipe Burkibanais qui nous a créé énormément de problème surtout en première période. Je pense que on avait mis en place des stratégies, un schémas mais la force de cette équipe nous fait reculer et en deuxième période, il a fallu revoir les choses et c’était mieux.

Je félicite Malou pour le travail qu’il est entrain de faire, on n’est satisfait d’être en finale et on va le préparer parce que, ce sera une finale difficile. On aura deux grands d’Afrique que ce soit l’Egypte ou le Cameroun. Je félicite mes meilleurs de leurs implications, un groupe extraordinaire, un groupe formidable.

Ça fait 6 six ans que je suis la, que je travaille avec l’équipe nationale du Sénégal mais je peux vous dire que c’est la première fois en terme de mentalité, en terme d’état d’esprit d’avoir un groupe comme ça.

Les joueurs se congratulent même ceux qui sont sur le banc de touche. c’est une mentalité qu’on n’a besoin et cette victoire les garçons le méritent vraiment.»