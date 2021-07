Alessandra Sublet : violemment critiquée sur Instagram, elle répond

Nabilla a partagé jeudi de nouveaux clichés de son mariage avec Thomas Vergara célébré le 6 juillet dernier au domaine de Chantilly (Oise). Un mariage entaché par un cambriolage et qui sera intégré à une mystérieuse série documentaire sur laquelle on en sait aujourd’hui un peu plus.

Deux ans après leur premier mariage à Londres (Royaume-Uni), les deux stars issues de la télé-réalité se sont une nouvelle fois dit «oui» devant leurs proches et face aux caméras d’Amazon Prime Vidéo venues immortaliser l’événément pour les besoins d’une série documentaire restée jusqu’alors très secrète.

Toutes les précautions avaient été prises pour que la plate-forme conserve l’exclusivité des images – participants et techniciens ont signé une obligation de discrétion -, toutefois la maman de Milann qui passe sa lune de miel à Ibiza (Espagne), a partagé quelques photos du plus beau jour de sa vie en les postant sur ses réseaux sociaux.

L’occasion de découvrir sa sublime robe de mariée dessinée par Jean-Paul Gaultier. Son époux ne manque pas non plus d’élégance dans son costume blanc.

Une union sous le regard d’invités célèbres

Pour cet événement, de nombreuses personnalités avaient été conviées. Parmi elles, l’artiste Kendji Girac qui a participé aux festivités, tout comme le chanteur Bilal Hassani, tout sourire, venu aux bras de son amoureux, Cassem.

Une seule ombre au tableau

La fête semblait une totale réussite jusqu’à ce que Nabilla et Thomas regagnent leur chambre d’hôtel au petit matin et découvrent que tous leurs cadeaux de mariage, ainsi que des effets personnels, avaient été dérobés.

Des caméras de surveillance ont enregistré la présence d’un homme qui s’est introduit dans la chambre en passant par une fenêtre. Le butin est estimé à 150.000 euros.

Ce fut un choc pour les jeunes mariés. Quelques heures après, Nabilla avait posté une vidéo dans laquelle elle exprimait son effroi de voir des effets à valeur sentimentale «inestimable» disparus, mais aussi et surtout de penser au fait que son fils, qui dormait dans une chambre communicante à la sienne au moment du vol, aurait pu être en grand danger.

Préférant désormais «en rire qu’en pleurer» comme elle l’écrit, la jeune mariée a posté une vidéo d’elle déambulant dans une robe fourreau et légendée «à la recherche des cambrioleurs».

A l’instar des kKardashian, Nabilla dévoilera sa vie

Comme la cérémonie de mariage – qui devrait en être le point d’orgue – le cambriolage devrait faire partie intégrante de la série documentaire d’Amazon Prime Video.

Si pour l’heure on ignore encore la date de diffusion du programme, la plate-forme vient d’indiquer qu’il s’intitulerait «Nabilla : sans filtre», et serait divisé en sept épisodes.

Il viserait à dresser un portrait «sans fard» de la jeune femme révélée au public dans «Les Anges de la télé-réalité» en 2013 et désormais influenceuse et à la tête d’une marque de cosmétiques.

«Dans cette série documentaire, je me livre à 100 %, j’ouvre les portes de mon intimité et j’assume tout mon parcours : les hauts mais aussi les bas», annonce-t-elle. «Je suis ravie qu’Amazon Prime Video me permette de me livrer sans filtre et j’ai hâte que tous les abonnés Prime puissent voir le résultat de cette aventure», ajoute-t-elle.