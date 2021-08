Alerte à la bombe ! Kylie Jenner : la star a encore frappé fort pour marquer les esprits

Encore une fois sur la Toile, Kylie Jenner a charmé sa communauté pour promouvoir des produits de sa marque Kylie Cosmetics. Pour son nouveau post, vous allez voir la femme d’affaires est renversante.

Ce dimanche 1 août, Kylie Jenner a dévoilé une incroyable vidéo pour vanter les mérites d’une nouvelle gamme vegan de sa marque «Kylie Cosmetics». Admirez !

Face caméra, Kylie Jenner s’affiche plus belle que jamais. Cette fois-ci, la demi-sœur de Kim a opté pour un haut violet et légèrement décolleté qui lui va à ravir. Malgré son filtre, on remarque tout de même qu’elle a aussi misé sur un make up glowy… Pour ne pas changer !

«Mes nouveaux produits sains et vegan @kyliecosmetics sont officiellement disponibles dans les magasins @ultabeauty à travers le pays et en ligne sur Ulta.com dès aujourd’hui !», a ainsi légendé la jeune femme sous son post.

Sans surprise, plus de 5 millions d’internautes ont visionné sa vidéo. Et dans le fil des commentaires, les compliments ont fusé de tous les côtés. «OMG. Trop belle», peut-on ainsi lire. Mais aussi : «Sublime. Je t’aime Kylie».

Ou encore : «Mon inspiration au quotidien». Nul doute que ces jolis messages ont ravi la principale concernée. Sur la Toile, Kylie Jenner partage tout avec ses admirateurs. Comme ses projets à venir, ses shootings ou même ses looks du moment. Les leçons de style ?

Ça lui connait bien ! Étant très à l’aise avec sa féminité, la fille de Caitlyn Jenner fait donc très souvent tourner la tête de ses followers avec ses affriolants posts.

Côté cœur, tout va bien pour la star. Eh oui, l’influenceuse filerait toujours le parfait amour avec Travis Scott. Inséparables, les deux stars se sont redonnées une nouvelle chance il y a quelques mois.

En tout cas cette fois-ci, les parents de Stormi font de leur maximum pour protéger leur jardin secret. Pour vivre heureux, vivons cachés comme on dit !