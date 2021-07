Alerte à la bombe ! Beyoncé hyper sexy en robe trois couleurs spéciale

La reine du style, c’est bel et bien Beyoncé ! Via son feed Instagram, la chanteuse a d’ailleurs fait tourner la tête de ses followers en s’immortalisant avec un look coloré et très sexy.

En tout cas ce lundi 12 juillet sur Instagram, la mère de Sir a d’ailleurs mis tout le monde d’accord avec cet incroyable post ! Face caméra, Beyoncé s’est donc immortalisée avec une sublime robe colorée et ultra tendance. On adore !

Comme à son habitude, la chanteuse a aussi misé sur des accessoires en raccord avec son outflit très branché. Son petit sac, ses lunettes de stars et ses jolies chaussures lui vont à ravir !

Impossible non plus de faire l’impasse sur ses élégantes boucles d’oreilles oranges. En seulement quelques heures, sa publication a aussi eu le mérite d’obtenir plus de 2 millions de likes. Well done !

Encore un sans-faute pour la maman de Blue Ivy. «Queen B. Inégalable», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires. Mais aussi : «OMG. La plus belle». Ou encore : «J’adore la robe. Toujours aussi magnifique Beyoncé !».

Nul doute que tous ces adorables commentaires ont ravi la principale intéressée. Aux dernières nouvelles, Beyoncé et tout son entourage se ressourcent d’ailleurs dans les Hamptons !

Comme le souligne «Elle», les Carters ont cette fois-ci décidé de poser leurs valises dans leur sublime demeure acquise en 2017 pour 26 millions de dollars. Rien de mieux pour lever le pied loin des regards indiscrets !

Et le 7 juillet dernier, Jay-Z et son épouse se sont même déplacés en hélicoptère pour déjeuner en toute tranquillité dans un restaurant italien dans le quartier de Brooklyn.

Utiliser les transports communs ? Que nenni pour le couple star ! Étant très proche de ses followers, Beyoncé a d’ailleurs partagé quelques images de son repas sur Instagram.

Au menu : glaces et fruits frais ! Sans oublier la petite bouteille de Sassicaia, cuvée de 2015 s’il vous plait. Rien n’est trop beau pour les tourtereaux !