Akon révèle son rôle clé dans la carrière de Wizkid

Dans un récent épisode du podcast Bagfuel Brigade, le célèbre chanteur et producteur sénégalo-américain Akon a fait des révélations surprenantes concernant son influence dans l’ascension fulgurante de Wizkid, l’une des plus grandes stars de l’Afrobeats. Selon lui, le Nigérian n’était qu’un artiste local avant qu’il ne le signe et ne lui ouvre les portes du marché international.

Akon, dont la contribution à la musique africaine n’est plus à prouver, a rappelé son rôle déterminant dans l’évolution de l’Afrobeats. Il explique qu’en 2008, lors de son séjour au Nigeria, il a repéré et signé Wizkid sous son label, faisant de lui l’un des premiers artistes nigérians à percer à l’international.

« Wizkid n’était qu’une star locale avant que nous ne le contactions. Nous lui avons ouvert un marché plus vaste », a-t-il déclaré. Il a également mentionné le duo P-Square, qu’il présente comme le premier groupe nigérian à avoir connu un succès planétaire grâce à son accompagnement.

« J’ai apporté l’aspect commercial à l’Afrobeats »

Pour Akon, son apport va au-delà des signatures d’artistes. Il estime avoir insufflé une dimension commerciale à l’industrie naissante de l’Afrobeats à l’époque.

« Tout ce qu’ils connaissaient, c’était l’aspect créatif. Il n’y avait ni commerce, ni infrastructure. Si nous n’avions pas fait ce que nous avons fait, l’Afrobeats serait resté au même niveau qu’en 2008 », a-t-il assuré, se disant certain à 100% de son impact.

Si Akon reconnaît ne pas vouloir s’attribuer tout le mérite, ses propos risquent de relancer le débat sur son influence réelle dans le succès de Wizkid. Ce dernier, aujourd’hui superstar mondiale, a collaboré avec des artistes comme Drake, Beyoncé et Justin Bieber, consolidant sa place parmi les icônes de la musique africaine moderne.