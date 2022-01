Agression contre maison : Victor Lindelof est victime

Manchester United a publié un communiqué rapportant la triste nouvelle : «sa famille, qui était à la maison à ce moment-là, n’a pas été blessée.»

Manchester United ne vit pas son meilleur moment en Premier League, et ses joueurs non plus. Malheureusement, les agressions contre les maisons continuent de se produire et les footballeurs en sont les victimes.

Le dernier d’entre eux est Victor Lindelof, dont la maison a été cambriolée alors qu’il jouait contre Brentford mercredi dernier, comme l’a révélé le tabloïd britannique «Mirror».

United a fini par remporter la victoire avec un score de 3-1, et la femme du footballeur, Maja, et sa famille, ont eu une bonne frayeur, car elles se trouvaient à l’intérieur de la propriété lorsque le vol s’est produit, bien qu’heureusement, il n’y ait pas besoin de Pas de blessures ou dommage.

Le réseau lui-même a publié une déclaration confirmant la nouvelle : «Nous pouvons confirmer qu’il y a eu une effraction au domicile de Victor Lindelof lors du match à l’extérieur contre Brentford. Sa famille, qui était à la maison à ce moment-là, n’a pas été blessée mais clairement sous le choc. Ce fut une expérience déchirante pour eux, et pour Victor lorsqu’il l’a découvert après le match. Le club leur apporte tout son soutien. Nous encourageons toute personne ayant des informations sur le crime à contacter la police.»

La déclaration de sa femme après l’agression

Maja Lindelof était à l’intérieur de la maison lorsqu’ils ont subi l’agression, et ce vendredi, elle a voulu envoyer un message à ses fans à travers ses histoires Instagram, commentant ce qui s’est passé et donnant la dernière heure de la famille.

Lors du match de Victor ce mercredi soir, nous avons subi une effraction à notre domicile de Manchester. J’étais seul à la maison avec les deux enfants, mais nous avons réussi à nous cacher et à nous enfermer dans une pièce avant qu’ils n’entrent dans notre maison.

«Nous allons bien dans les circonstances, mais ce fut évidemment une période très traumatisante et effrayante pour moi et mes jeunes enfants. Maintenant nous sommes en Suède et nous passons du temps libre avec nos familles. Avec amour, Maja», a-t-elle ajouté.

Maintenant, le défenseur suédois manquera le prochain match de United contre West Ham après avoir demandé au club la permission d’être avec sa famille pendant qu’ils se remettent de ce terrible incident.

«Je lui ai parlé lors de notre vol de retour de Londres et aussi ce matin. Il m’a dit ce qui s’était réellement passé, que c’était une expérience traumatisante, surtout pour sa femme et son fils de trois ans. Il m’a dit qu’il devait rester à la maison pour le moment, il ne voulait pas laisser sa femme et sa famille seuls, ce que je peux parfaitement comprendre, étant moi-même père de deux enfants», a déclaré le manager de United, Ralf Rangnick.

Il convient de noter que ce n’est pas la première frayeur que les footballeurs du Royaume-Uni ont eue, et c’est que, dans l’autre équipe de Manchester, à City, Joao Cancelo a également été victime d’une agression ce Noël, souffrant également de blessures au visage.