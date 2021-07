Afrique du Sud : Jacob Zuma demande l’annulation de sa condamnation à la prison pour outrage

Le président Muhammadu Buhari a déclaré que les Nigérians, et non l’origine ethnique ou la religion, sont le problème du pays.

Le président a raconté sa lutte pour la justice après les résultats contestés des élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011, lorsqu’il a reçu mercredi 30 juin des membres du groupe de soutien dynamique Muhammadu Buhari/Osinbajo (MBO) à la State House à Abuja pour présenter un recueil des réalisations de l’administration en cinq ans.

Buhari a affirmé que ceux qui s’opposaient à lui étaient de sa propre origine ethnique et de ses propres croyances religieuses, tandis que ceux qui le soutenaient étaient de différentes confessions et ethnies.

Le Président a dit ; «Notre problème n’est pas l’ethnicité ou la religion, c’est nous-mêmes. «Après ma troisième comparution devant la Cour suprême, je suis sorti pour parler à ceux qui étaient alors présents. Je leur ai dit qu’à partir de 2003, j’avais passé 30 mois au tribunal.

«Le président de la cour d’appel, le premier port d’escale pour la représentation des candidats présidentiels à l’époque, était mon camarade de classe au lycée de Katsina. Nous avons passé six ans dans la même classe, le juge Umaru Abdullahi.

«Mon responsable juridique était le chef Mike Ahamba, un catholique romain et un Igbo. Lorsque le président du tribunal a décidé que nous devions présenter notre cas, mon premier témoin était dans le box.

«Ahamba a insisté pour qu’une lettre soit envoyée à la Commission électorale nationale indépendante (INEC), pour présenter le registre des circonscriptions dans certains des États, pour prouver que ce qu’ils ont annoncé était un mensonge. C’était documenté.

«Lorsqu’ils ont rendu leur jugement, un autre homme Igbo, feu le juge Nsofor, a demandé la réaction de l’INEC à la lettre qui leur a été envoyée. Ils l’ont simplement rejeté. Il décide alors de rédiger un jugement minoritaire. C’était après 27 mois de procès.

«Nous sommes allés à la Cour suprême. Qui était le juge en chef du Nigeria (CJN) ? Un Hausa-Fulani comme moi, de Zaria. Les membres du panel sont entrés pendant environ 30 minutes, sont revenus pour dire qu’ils procédaient à la pause. Ils sont partis pendant 3 mois. Quand ils sont revenus, ça ne leur a pas pris 15 minutes, ils nous ont renvoyés.

«En 2007, qui était le CJN ? Koutigi. Encore une fois, un musulman du Nord. Après environ 8 mois, il a classé l’affaire. «Encore en 2011, parce que j’étais si persistant, Musdafa, un Peul comme moi, de Jigawa, voisin de mon état, était CJN. Il a rejeté mon dossier.

«Je vous ai fait faire le tour pour prouver que notre problème n’est pas l’ethnicité ou la religion. C’est nous-mêmes.

«J’ai refusé d’abandonner. J’avais essayé de porter Agbada après ce qui m’est arrivé en kaki. On m’a fait quelque chose, parce que j’ai fait quelque chose aux autres. Tu le sais. Finalement, j’ai moi-même été arrêté, envoyé en détention, et on leur a rendu ce qu’ils avaient pris. J’y suis resté trois ans et quart. C’est le Nigéria.

«J’espère que les historiens et les intellectuels documenteront cela, car c’est un état fantastique de développement politique. Laissez nos petits-enfants et arrière-petits-enfants voir comment nous nous en sommes sortis. Nous ne l’avons pas fait aussi facilement que les autres le pensent. Non pas parce que Dieu nous a donné une grande population et des ressources. Nous avons souffert sur toute la ligne.

«J’essaie de mentionner ces choses parce que vous vous êtes rassemblés, avez utilisé vos ressources, vos énergies sans aucune contribution de ma part. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous suis très reconnaissant, ainsi qu’aux Nigérians, car en 2019, j’ai visité tous les États, les personnes qui m’ont vu à travers le pays (parce que je me consacre à servir le Nigéria et les Nigérians), l’amour est authentique.

«Dieu merci, au fil des ans, ils ne peuvent pas m’accuser de corruption. Et j’ai été tout ; Gouverneur, Ministre des Ressources Pétrolières, Chef d’Etat, Président et dans mon second mandat. Je vous remercie que personne ne vous ait forcé, mais vous vous êtes réunis, avez utilisé votre énergie, votre temps et vos ressources, je vous remercie beaucoup. Je vous assure que l’histoire vous rendra justice.

