Affaire Pogba : «C’est mon frère, et je l’aime», Mathias cherche la réconciliation

Mathias Pogba a récemment pris la parole lors d’une interview émotive sur la chaîne YouTube «Oui Hustle», revenant sur l’affaire judiciaire qui l’oppose à son frère, la star du football Paul Pogba.

Cette affaire, qui remonte à mars 2022, implique des accusations de tentative d’extorsion, où Paul aurait été séquestré par des hommes armés, dont certains proches de son entourage, avec une demande de treize millions d’euros pour des «services de protection». Mathias est l’un des suspects identifiés dans cette affaire.

Dans cette interview, Mathias Pogba a exprimé ses regrets et son désespoir face à la situation. Bien qu’il ait précisé qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails en raison du procès en cours, il a évoqué les raisons qui l’ont poussé à publier des vidéos menaçantes à l’égard de Paul : «C’était le seul moyen d’exprimer mon ressenti sur le moment, sinon j’allais exploser».

Il a également ajouté une phrase énigmatique : «La vérité prend l’escalier… Tout le monde fait des erreurs», laissant entendre que des éléments de l’affaire pourraient être mal compris par le public.

Malgré les tensions entre les frères, Mathias a souligné son amour pour Paul : «C’est mon frère, et je l’aime», tout en reconnaissant avoir commis des erreurs : «J’ai fauté, à 200 000 % je le dis». Actuellement, les deux frères sont interdits de contact, ce qui complique encore plus leur relation déjà tumultueuse.

Mathias a également partagé son expérience en détention provisoire, qu’il décrit comme «le pire moment de ma vie». Pendant trois mois et demi, il a été isolé et a dû faire face aux insultes des autres détenus qui lui reprochaient d’avoir trahi son frère. Il a déclaré : «Il n’y a pas un jour où on ne m’a pas insulté de tous les noms» et a souligné que cette période l’a poussé à réfléchir profondément sur sa vie et ses choix.

Il a reconnu que cette expérience en prison lui a permis de mûrir et de devenir une meilleure personne. «J’ai réfléchi, et je suis devenu l’homme que je dois être», a-t-il affirmé. Malgré la gravité de la situation, il semble avoir trouvé un certain soutien durant sa détention, recevant des lettres d’encouragement même de personnes qu’il avait à peine rencontrées.

Le procès concernant cette affaire est toujours en cours, avec un jugement prévu pour le 19 décembre 2024. Mathias Pogba pourrait éviter une peine de prison ferme grâce à un aménagement éventuel de sa peine.