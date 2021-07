Adele : l’interprète de «Someone Like You» sera bientôt en résidence à Las Vegas

Adele pourrait bien monter sur scène en résidence à Las Vegas l’année prochaine. Il se murmure en effet que la chanteuse anglaise marchera dans les pas d’Elton John, Mariah Carey ou encore Lady Gaga en lançant son propre spectacle dans la fameuse ville californienne, lequel la verra donner une série de concerts qui marqueront ainsi son grand retour. Les fans seront ravis de retrouver l’interprète de «Hello» qui a récemment promis que son prochain album très attendu sortirait courant 2021.

Des sources ont confié au journal The Sun que la star espère pouvoir se produire au Resorts World, où elle pourrait gagner plus de 100.000 livres par nuit. Par ailleurs, il a récemment été annoncé que le nouveau disque d’Adèle évoquera son divorce.

Une source proche de la star a effectivement révélé à E! News que ce nouveau disque s’inspirera en partie des choses qu’elle a vécues ces dernières années, notamment son divorce avec Simon Konecki (avec qui elle est maman d’un petit garçon de 8 ans appelé Angelo).

«Adele se concentre sur elle-même depuis l’année dernière et elle a passé plusieurs mois en studio à enregistrer son nouvel album» a expliqué l’informateur.

«L’album sortira très bientôt et elle a hâte que le monde puisse enfin l’écouter. Ça parlera de son divorce et de tout ce qu’elle a traversé.»

Par ailleurs, il a récemment été révélé que la chanteuse anglaise prévoyait de se lancer dans le cinéma lorsqu’elle en aura le temps.

L’interprète de «Someone Like You» est en effet intéressée par une carrière d’actrice, comme l’a affirmé une source auprès du Mail On Sunday, révélant que la star avait d’ores et déjà commencé à chercher quelques rôles qui pourraient lui convenir.

Ceci étant dit, sa maison de disque veut s’assurer qu’elle continue à faire de la musique. «La maison de disque d’Adele est prête à tout pour la rendre heureuse et pour soutenir cette nouvelle ambition» a déclaré l’informateur.

«Mais même s’ils espèrent qu’elle rencontrera un beau succès dans ce domaine, ils ne veulent pas non plus qu’elle soit trop chargée à ce niveau car ils ont besoin d’elle en studio pour son prochain album. C’est complexe. Ils sont en train de l’aider à accéder à son nouveau rêve mais ils veulent aussi qu’elle continue à sortir de grands tubes.»

